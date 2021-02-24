Монголы начали прививаться сразу пятью вакцинами от коронавируса

Власти рассчитывают вакцинировать более 3 миллионов граждан





В Улан-Баторе стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Как сообщают власти страны, в первую очередь будут привиты медики, работники образования, полицейские и другие высоконтактные по вирусу категории граждан. Затем прививку от ковида смогут сделать все желающие по всей стране, начиная с возраста в 16 лет.

Монголы решили привиться всеми доступными вакцинами, сделав масштабные импортные закупки. Речь идет о поставках китайской Sinopharm, российского Спутника V, индийской вакцины, изготовленной на предприятии Covishield, а также западными вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Последней уже привился премьер-министр страны Оюун-Эрдэнэ, подав пример для граждан своей страны.Власти планируют привить в общей сложности 3,3 миллиона человек, передают информагентства соседней страны. По-мнению экспертов, невысокое число населения страны и масштабные закупки эффективных вакцин позволяют надеяться на широкий охват населения. В случае успешной вакцинации, осторожно отмечают монгольские СМИ, уже к концу 2021 года страна может открыть свои границы с Россией и Китаем.На 23 февраля 2021 в Монголии зафиксировано 2723 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 30 человек.Фото: pixabay.com