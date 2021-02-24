В Бурятии коронавирус выявлен еще у сотни человек

За сутки умерли три пациента





По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 24 февраля в республике зарегистрировано 33 324 (+100) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 2045 человек. Всего выздоровели от COVID-19 30946 (+61) человек.В стационарах получают лечение 775 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 528. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.Амбулаторное лечение проходят 896 пациентов с COVID-19, наблюдается 233 человек.За сутки от коронавируса умерли еще три человека с тяжелой сопутствующей патологией, общее число смертей от инфекции составляет 707 человек.Фото: pixabay.com