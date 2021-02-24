В Улан-Удэ госпитализировали арестованную правозащитницу

У Надежды Низовкиной случился обморок из-за голодовки, ей вызвали скорую



Вчера объявившую голодовку правозащитницу Надежду Низовкину госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение республиканской больницы. Как сообщила «Номер один» сама правозащитница, за день до этого она упала в обморок. Низовкина подчеркивает, что от госпитализации она всячески отказывалась и готова была продолжать «сухую» голодовку.



- Я ни единого раза не вызывала себе скорую помощь. Я каждый раз отказывалась и заявляла, что не вижу в этом необходимости. Зная свои силы, считаю свое состояние здоровья приемлемым для того, чтобы досидеть весь срок или, по крайней мере, еще продолжить, - подчеркивает юрист.



По словам Низовкиной, она отказывалась от госпитализации, но вчера ее, можно сказать, принудительно направили в больницу.



- Говорят, что я сама себе вызвала скорую – это неправда. Это большая дискредитация, которая может полностью перечеркнуть все потраченные усилия. Начальник ИВС очень жестко сказал, что после госпитализации меня вернут обратно, чтобы я досидела срок. Я спросила: «Как вы можете ручаться за решение суда? Это ведь суд принимает решения о том, приостанавливать ли срок ареста на время лечения или не приостанавливать. Вы с судом договорились?». Конечно, он все начал отрицать, хотя до этого говорил очень уверенно, – рассказала правозащитница.



Надежда Низовкина также сообщила, что во время лечения будет соблюдать все рекомендации врачей, однако от голодовки отказываться не намерена.



- Если действительно будет вынесено постановление о приостановке срока ареста, а потом меня увезут обратно – я возобновляю сухую голодовку в полном объеме, - подчеркнула она.



Кроме того, правозащитница пожаловалась на условия содержания арестованных в ИВС. Низовкина сообщила, что в изоляторе невыносимо душно, коридор прокурен, туалеты грязные.



- Ужасные санитарные условия – невыносимо грязный унитаз и нет никаких чистящих средств. Кровать двухъярусная - второй ярус, примерно, на расстоянии двух метров и без поручней и лестниц, для того, чтобы залезать туда. Я изначально не могла понять, реально ли туда забраться, - рассказала Низовкина.



По ее словам, забираться на кровать приходится, ухватившись за решетки и вскарабкавшись, опираясь на окно. В последние пару дней сокамерницу Надежды заставили уступить место юристу на первой полке, хоть Низовкина и не хотела причинять ей неудобства. Стол и скамейка в камере находятся поодаль друг от друга. Отдельно Надежда высказалась про воду.



- Бутылка была буквально черная, потом ее заменили на более светлую. Но она – пластиковая, одноразовая, а в нее наливают крутой кипяток. В итоге она скукоживается, из нее выделяются вредные вещества, потому что она предназначена для холодной жидкости и уж точно не для многолетнего использования, – отметила Низовкина.



По ее словам, на все замечания начальство ИВС отвечает: «У нас – не курорт и уборщицы нет».



Напомним, несколько дней назад по решению суда Надежду Низовкину арестовали на 10 суток из-за участия в несанкционированной акции протеста в поддержку Навального, которая состоялась 31 января. Правозащитница, в свою очередь объявила сухую голодовку, считая это решение несправедливым. По ее словам, о процессе она узнала только в самом зале суда.



– Я даже не знала, зашла на другой процесс, назначенный на то же время. Процесс, на который я пришла, отложили. Провели другой процесс совершенно неожиданно, когда я об этом не знала и готова не была, – сообщила она.



После ареста Надежды Низовкиной общественники Бурятии опубликовали открытое обращение к главе республики Алексею Цыденову. На следующий день правозащитницу посетила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



Фото: "Номер один"

