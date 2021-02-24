В Улан-Удэ установят новые таблички с названиями улиц и номерами домов

Прежние таблички многие горожане демонтировали вместе с заборами





В столице Бурятии провели торги по изготовлению и поставке аншлагов с наименованиями улиц и номерами домов. Победителем стала компания «СпецПромЗнак» из Ижевска, сообщает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

– Одна из причин: многие собственники частных домовладений весной, в период самоизоляции, провели работы по замене заборов, на которых были размещены таблички с номерами домов и названиями улиц. После проведения работ их не восстановили, – сообщил председатель Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Игорь Елбаскин.





Ранее в городе прошла инвентаризация адресного хозяйства. Специалисты проверили 1580 улиц, переулков, проездов и 50483 жилых дома. В ходе проверок выявилась потребность в изготовлении новых аншлагов c названиями улиц и номерами домов.Всего планируется разместить 225 новых аншлагов c названиями улиц и 5860 - с номерами домов. Предполагаемые сроки выполнения работ - до 1 мая.Фото: мэрия Улан-Удэ