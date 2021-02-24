В Улан-Удэ демонтируют главную новогоднюю ёлку

Все использованные для ее оформления сосны отправят на переработку





В столице Бурятии в связи с грядущим потеплением начат демонтаж ледового городка и главной городской ёлки на площади Советов. Работы завершат к 1 марта, сообщает Комитет городского хозяйства.

Для демонтажа елки задействованы бригады специалистов и спецтехника подведомственных учреждений Комитета городского хозяйства. Все сосны с главной городской ёлки, вошедшей в прошлом году в ТОП-10 самых красивых и высоких елок России, будут отправлены на переработку - мульчирование.





Напомним, главную елку города установили в декабре 2020 года. Она стала новогодним символом Улан-Удэ и центром новогоднего оформления ледового городка «Верхнеудинская ярмарка». Каркас елки сделан из стальных модулей, в разобранном виде они будут находиться на ответственном хранении.





В этом году впервые основа конструкции горок и сцены были сделаны из модульных стальных секций, а не из пиломатериала. Металлические каркасы прослужат десятилетиями, что позволит ежегодно экономить бюджетные средства, ранее выделяемые на закупку пиломатериала. Все модули, доски и гирлянды с елки также будут находится на ответственном хранении до следующего сезона.Фото: мэрия Улан-Удэ