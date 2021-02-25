Баир Жамбалов спрятался за пенсионера

Максим Бурчевский уже год не может взыскать «гробовые» деньги с владельца джипа





Иволгинский райсуд на неопределенный срок отложил рассмотрение материального иска Максима Бурчевского, отца погибшей в ДТП в селе Батурино Галины Бурчевской, к владельцу джипа «Тойота Ленд Крузер» Юрию Жалсанову. На котором, по версии следствия, экс-вице-спикер Хурала и главный бурятский «единоросс» Баир Жамбалов 5 января 2020 года в селе Батурино совершил смертельный наезд. Затяжка рассмотрения этого довольно простого дела по возмещению материального вреда по ДТП длится без малого год, что само по себе вызывает серьезные вопросы, в том числе к качеству судопроизводства в Иволгинском районе.

Напомним, что если бы джип был застрахован, то страховку по ОСАГО пострадавшей стороне выплатили бы в считанные недели после аварии. Однако предполагаемый виновник смертельной аварии не являлся собственником автомобиля, поскольку вице-спикер Народного Хурала, судя по всему, пытался представить себя избирателям как пешехода. При весьма внушительной зарплате якобы не имеющего возможности приобрести даже старенькую малолитражку, не говоря уже о «крузаке».В итоге «Тойота Ленд Крузер» в ходе подобного «шифрования» записана на 74-летнего родственника вице-спикера Юрия Жалсанова. Ездил же на ней Баир Жамбалов. Последний не включил джип в публичную декларацию о своих доходах за 2019 год. Причем на параллельно проходящем процессе по установлению виновника ДТП в Прибайкальском райсуде Юрий Жалсанов заявил, что на джип якобы «сбросились родственники, а он лично 1 млн рублей вложил в покупку». Видимо, чтобы его «зять» ездил на хорошей машине.Между тем Жамбалов довольно прилично подвел пожилого человека. Ведь если бы «Прадо» была застрахована по ОСАГО, то сумму в полмиллиона рублей по страховке давно взыскали бы со страховой компании. Но поскольку гражданская ответственность не была застрахована, то платить за ущерб, причиненный таким водителем, придется формальному собственнику авто - пенсионеру Юрию Жалсанову.Именно на него подан иск о возмещении материального вреда как владельца автомашины, представляющей источник повышенной опасности. Как отметил сам Максим Бурчевский, дело не представляет особой сложности, поскольку по закону имеется стандартная схема взыскания ущерба в подобных случаях.- Владелец незастрахованного автомобиля, вне зависимости от того, кто был за рулем, платит из своего кармана, а уже потом он сам может подать иск о взыскании оплаченной суммы с установленного виновника ДТП, - сообщил Бурчевский.Однако судья Иволгинского райсуда Лариса Хаптахаева рассматривала это простое, по сути, дело почти год. Так, суд зачем-то привлек к участию в деле бизнесмена Галуста Пилосяна. Последний вначале заявлял следствию, что это он сидел за рулем джипа, сбившего Галину Бурчевскую, но после того как исследования на «детекторе лжи» показали, что он лукавит, изменил свою тактику, отказавшись давать показания.Далее адвокаты Пилосяна заявили в Иволгинском райсуде по иску к Жалсанову, что их подзащитный зимой прошлого года передавал деньги Бурчевскому в качестве возмещения материального вреда. И что, мол, с больного и пожилого пенсионера Жалсанова взыскивать материальный ущерб за автомобиль как-то неэтично. Хотя сам Жалсанов, напомним, представлял себя в Прибайкальском райсуде как человека, способного вытащить из кармана 1 млн рублей и вложить в «покупку машины для зятя».Бурчевский заявил, что вопрос материальных взаимоотношений его с Пилосяном не относится к делу по Юрию Жалсанову, а привлечение к процессу по взысканию ущерба с владельца джипа других лиц, в том числе и с Жамбалова в качестве третьего лица, надуманно, что привело к затяжке процесса. Так как у самого владельца машины по закону есть возможность взыскать присужденную сумму непосредственно с виновника ДТП.Судья, ссылаясь на пандемию, почти на год отложила рассмотрение дела, мотивируя возрастом Юрия Жалсанова. Причем и после возобновления производства по делу ответчик Жалсанов игнорировал вызовы в суд. На прошлой неделе в Иволгинский районный суд он снова не явился. Представитель Жалсанова заявил, что дедушка, дескать, боится коронавируса...Между тем двумя неделями ранее г-н Жалсанов съездил в соседний Прибайкальский район на суд, где бодро отвечал на вопросы судьи по делу Баира Жамбалова. И никакого ковида, судя по всему, тогда он не опасался. То есть когда нужно родственнику, то пенсионер надевает маску и едет куда нужно, а когда, возможно, требуется потянуть другое дело, дедушка боится сходить в суд у себя в районе.В итоге Иволгинский райсуд счел, что решение о взыскании материальной компенсации с владельца незастрахованного автомобиля он примет после принятия решения по уголовному делу в отношении Жамбалова. Когда он будет либо осужден, либо оправдан судом Прибайкальского района. Последний вариант, кстати, совершенно не исключен.- Мы планируем обжаловать решение Иволгинского райсуда об отложении рассмотрения иска в Верховном суде РБ, - заявил адвокат пострадавшей стороны Андрей Налетов.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»