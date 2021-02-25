Покусанная собаками улан-удэнка второй месяц живет без зрения

Сейчас Татьяна Лоскутникова ожидает новую операцию



Близкие 20-летней Татьяны Лоскутниковой, которая стала жертвой своры агрессивных собак, рассказали о самочувствии девушки. На странице в соцсети инстаграм родственники пишут, что девушке продолжают каждый день делать перевязки. Кроме того, уже второй месяц как Татьяне перевязали глаза – это необходимо для восстановления поврежденного зрения.



- Каждый день перевязки, перевязки, перевязки... И темнота уже на протяжении двух месяцев!

Таня потихоньку встает, гуляет по коридору с помощью мамы! И ещё успевает ругаться с голосовым помощником siri, ведь она не всегда точно выполняет команды Танюшки! Томительное ожидание новой операции, и, одновременно, страх перед ней, ведь так тяжело дается реабилитация! Всё будет хорошо, надо верить в это – пишут близкие Тани.



Кроме того, родственники отмечают, что каждый день для девушки – это день борьбы и победы над болью.



- Как хочется уже, чтобы поскорее пришла весна! Весеннее обновление природы, обновление души и тела Танюши! Каждый новый день-это день борьбы, день победы над болью и страхами, день внутреннего познания себя и своей силы духа, - высказались близкие в соцсетях.



Напомним, в конце декабря минувшего года 20-летняя Татьяна Лоскутникова стала жертвой жестокого нападения беспризорной своры собак. Девушки полуила страшные увечья и в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Спустя время Татьяну транспортировали в московские клиники – сейчас она проходит реабилитацию в клинике имени Сеченова





фото: из соцсетей близких