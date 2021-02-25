В Хурале Бурятии обратили внимание на гибель людей на дорогах

Депутат потребовал от чиновников рассказать, что делается, чтобы обезопасить пешеходов





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии во время часа заявлений депутат Игорь Марковец поднял тему аварийности на дорогах Улан-Удэ. Поводом для этого стало громкое ДТП, случившееся вечером 23 февраля возле Железнодорожного вокзала, когда «Лексус» насмерть сбил 16-летних парня и девушку на пешеходном переходе.

- Вопросы безопасности людей на дорогах остаются очень острыми. Недавний случай, когда мы потеряли двух детей, показывает важность этого вопроса, - говорил он.По словам депутата, вызывает вопросы тот факт, что дорожная разметка не держится больше 2-3 месяцев, в том числе и возле детсадов и школ.- Регулярно происходят аварии возле школы №7. Что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Какую работу проводят власти? – вопрошал он. - Один из вопросов, который очень остро стоит – Машзавод возле Бани. Там уже не раз сбивали людей.Депутат отметил, что на проблемном участке на Машзаводе необходимо перенести остановочный карман, но почему-то это до сих пор не сделано.В итоге он предложил представителям исполнительной власти рассказать о том, какая работа в Улан-Удэ и Бурятии происходит в части проблемных участков дорог для снижения аварийности.Фото: «Номер один»