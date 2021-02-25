Жители Улан-Удэ в выходные смогут ездить на муниципальном транспорте за полцены

Однако для получения скидки требуется соблюсти ряд условий





Администрация Улан-Удэ объявила акцию «В выходные за полцены», которая пройдет с 1 марта по 4 апреля. Согласно условиям акции, горожане, которые с понедельника по пятницу совершили десять и более поездок на трамвае или муниципальном автобусе и оплатили проезд безналичным способом, получат бонус в выходные. В субботу и воскресенье – проезд для них будет стоить в два раза дешевле, то есть 9 и 12 рублей соответственно.

Кроме того, интервал времени между оплатами по одной и той же банковской карте на одном и том же терминале должен быть 30 и более минут.Воспользоваться бонусом в субботу и воскресенье можно также через терминал. При оплате банковской картой более одного раза на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут бонус предоставляется только на первую оплату. При соблюдении этого условия количество бонусных оплат не ограничено в субботу и воскресенье.С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте ulan-ude-info.ru и operatorts.ru.По вопросам акции также можно обратиться по тел.777-000, -8908-597-70-00, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.Фото: мэрия Улан-Удэ