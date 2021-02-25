В Хурале Бурятии согласовали нового директора издательского дома «Буряад Унэн»

Им стал Дашидоржи Болотов





Дашидоржи Болотов согласован на должность директора государственного автономного учреждения «Издательский дом Буряад Унэн». Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты дали согласие на его назначение на должность.

- Его публикации привлекают внимание широкой читательской аудитории знанием традиций и обычаев народов Республики Бурятия, он старается передать их на страницах газеты. Его отличает ответственное отношение к порученному делу. За короткое время показал себя грамотным руководителем, решает вопросы организации труда работников учреждения, планирования очередных номеров газет, улучшил финансово-хозяйственные показатели, - представил кандидата руководитель администрации главы и правительства РБ Баир Цыренов.Дашидоржи Болотов имеет почти 20-летний опыт работы в средствах массовой информации. В 2002 году, будучи студентом второго курса факультета бурятской филологии и бурятского языка БГУ, начал журналистскую деятельность в издательском доме «Буряад Унэн» в качестве корреспондента. После окончания университета продолжил работу. Имеет большой опыт работы на телевидении: телеканалах ГТРК «Бурятия» и «Ариг Ус», где вёл передачи, а затем трудился редактором.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Дашидоржи Болотов ведёт активную общественную работу, проводит республиканские и международные мероприятия не только в качестве ведущего, но и в качестве разработчика сценариев, организатора. В апреле 2019 гола он вернулся в издательский дом «Буряад Унэн» корреспондентом, а затем стал редактором. С октября прошлого года назначен на должность исполняющего обязанности директора издательского дома «Буряад Унэн».Фото: пресс-служба правительства Бурятии