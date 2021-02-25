В Бурятии еще три человека умерли от коронавируса

Общее число смертей от опасной инфекции достигло 710





По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 25 февраля в республике зарегистрировано 33 425 (+101) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 2232 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 31018 (+72) человек.В стационарах Республики Бурятия получают лечение 722 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 469. В отделениях реанимации находится 72 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 40 пациентов (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.Амбулаторное лечение проходят 975 пациентов с COVID-19, наблюдается 152 человек.За сутки от коронавируса умерли еще три человека, общее число смертей достигло 710.Фото: pixabay.com