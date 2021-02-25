Жители Бурятии стали меньше ездить





Бурятстат подвел итоги пассажирских перевозок в Бурятии за 2020 год. Выяснилось, что в прошлом году услугами общественного транспорта воспользовалось 43,8 млн пассажиров. Это на 37,1% меньше, чем в 2109 году.

На конец 2020 года автобусный парк перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам, насчитывал 2,1 тыс. автобусов (включая маршрутные автобусы), что на 4,8% меньше, чем в прошлом году.

Зато увеличилось число автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения. Их стало 104 единицы, это в 5,2 раза больше, чем в 2019 году.





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