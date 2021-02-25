В Бурятии ООО «ЭкоАльянс» предоставят субсидию на сумму 20 млн рублей

Также изменят условия госгарантии для АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод



Правительство Бурятии вынесло на рассмотрение Народного Хурала вопрос изменения условий государственной гарантии для АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» и субсидирования ООО «ЭкоАльянс».



На сессии Народного Хурала рассматривается вопрос по внесению изменений в республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в числе которых – новые условия предоставления государственной гарантии АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод», который в свою очередь является учредителем ООО «ЭкоАльянс» с долей 50% и его основным заемщиком.



На 1 января 2021 года услугой по обращению с ТКО охвачено 90% населения республики или 885,7 тыс. человек. При этом с начала 2020 года число заключенных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выросло почти с 4 тыс. до 7 тыс. на начало 2021 года. Начисления услуг по предпринимателям выросло на 35,4% к показателям за 2019 год и составляет 19,5 млн рублей ежемесячно. Выручка по предприятию за услуги по обращению с ТКО выросла на 52% к показателям среднемесячной выручки за 2019 год и составила 61,7 млн рублей.



Несмотря на усиление работы с плательщиками объем дебиторской задолженности вырос с 292,5 млн рублей на начало 2020 года до 588,7 млн рублей на 1 января 2021 года.



Чтобы ООО «ЭкоАльянс» имело возможность своевременно рассчитываться по текущим финансовым обязательствам, в том числе перед перевозчиками, будут уменьшены ежемесячные платежи АО «РМЗ» по кредиту. В свою очередь будут уменьшены ежемесячные платежи ООО «ЭкоАльянс» по соответствующему займу, предоставленному Сбербанком России: с 14 млн до 4 млн рублей путем рефинансирования за счет увеличения срока кредита. Напомним, займ в размере 200 млн рублей был выдан в декабре 2019 года. Гарантом предоставленного кредита выступило Правительство Бурятии на сумму 233 млн рублей.



Поскольку АО «РМЗ», своевременно исполняя кредитные обязательства, на 1 февраля 2021 года погасило 75,7 млн рублей долга (в том числе основного - 57,5 млн рублей), задолженность по кредиту составляет 148,7 млн рублей (основной долг – 142,5 млн рублей). За февраль-март компания оплатит 27,5 млн рублей (в т.ч. основной долг 25,5 млн рублей). Рефинансированию на 36 месяцев под 10% годовых подлежит 136,6 млн рублей (основной долг 117 млн рублей). После проведения процедуры рефинансирования действующего кредита, государственная гарантия будет уменьшена до 162,4 млн рублей.



Кроме того, в целях обеспечения бесперебойной работы по вывозу ТКО на территории Республики Бурятия Правительством Республики Бурятия принято решение субсидировать ООО «ЭкоАльянс» на сумму 20 млн рублей.



У ООО «ЭкоАльянс» имеется кассовый разрыв между начисленными доходами за коммунальные услуги в области обращения ТКО и фактически поступающими. В следствии ежемесячно накапливается кредиторская задолженность перед перевозчиками ТКО и объектами захоронения ТКО.



При наличии кредиторской задолженности операторы по транспортированию ТКО, приостанавливают свою деятельность в связи с отсутствием средств на покупку ГСМ и оплату труда водителям. Данное обстоятельство негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановку на Байкальской природной территории и республике в целом.



