МАПП «Алтан-Булаг» перешел на режим постоянной работы





С 23 февраля автомобильный пункт пропуска «Алтан-Булаг» перешел на режим постоянной работы и стал открыт для движения транспортных средств, перевозящих все виды грузов. Решение о возобновлении деятельности пограничного перехода было принято на заседании правительства Монголии 17 февраля, сообщает «Монцамэ».

- Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ уведомило Представительство МИД России в Улан-Удэ, что по решению Правительства Монголии установлен следующий порядок движения грузового автотранспорта через российско-монгольскую государственную границу на участке МАПП «Алтан-Булаг»: с 23 февраля 2021 года работа пункта пропуска на грузовом направлении переведена на регулярный режим, разрешены транспортные перевозки всех видов товаров. Ввоз в страну будет организован путем перевалки груза в контрольной зоне таможенного контроля «Алтан-Булаг» на монгольские грузовые транспортные средства, - сообщили «Номер один» в представительстве МИД России в Улан-Удэ.

Напомним, ранее в связи с пандемией COVID-19 КПП «Алтан-Булаг» работал в ограниченном режиме, пропуская только раз в неделю транспортные средства с медицинским грузом и продовольствием.





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