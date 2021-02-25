25.02.2021
В Бурятии полицейские запросили документы у министерства образования для проверки

В Бурятии полицейские запросили документы у министерства образования для проверки

Однако речи об обыске не идет

На этой неделе в полицию поступил сигнал, после которого люди в погонах запросили у чиновников министерства некоторые документы. Ведется проверка. 

- Вчера в соцсетях появилась инофрмация о  том, что в министерстве прошли обыски. Но никаких обысков не было. Это стандартная процедура. В МВД поступил сигнал, и, соответственно, они этот сигнал отрабатывают. Они запросили у нас документы, мы их подготовили и передали им по описи. По необходимости берут объяснительные по сути содержания документов, - объясняет заместитель министра образования и науки РБ Валерий Поздняков.

По словам Валерия Позднякова, речь идет о национальном проекте «Образование». 

- В рамках этого нацпроекта реализуется несколько мероприятий, связанные с детскими садами. Что именно за сигнал, нас не посвятили, видимо, какая-то жалоба, - предполагает замминистра. 

Никаких обвинений в адрес чиновников ведомства выдвинуто не было. 

В пресс-службе МВД по РБ давать комментарии по данному поводу отказались без объяснения причин.  

Общество
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