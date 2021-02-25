В Бурятии полицейские запросили документы у министерства образования для проверки

Однако речи об обыске не идет



На этой неделе в полицию поступил сигнал, после которого люди в погонах запросили у чиновников министерства некоторые документы. Ведется проверка.



- Вчера в соцсетях появилась инофрмация о том, что в министерстве прошли обыски. Но никаких обысков не было. Это стандартная процедура. В МВД поступил сигнал, и, соответственно, они этот сигнал отрабатывают. Они запросили у нас документы, мы их подготовили и передали им по описи. По необходимости берут объяснительные по сути содержания документов, - объясняет заместитель министра образования и науки РБ Валерий Поздняков.



По словам Валерия Позднякова, речь идет о национальном проекте «Образование».



- В рамках этого нацпроекта реализуется несколько мероприятий, связанные с детскими садами. Что именно за сигнал, нас не посвятили, видимо, какая-то жалоба, - предполагает замминистра.



Никаких обвинений в адрес чиновников ведомства выдвинуто не было.



В пресс-службе МВД по РБ давать комментарии по данному поводу отказались без объяснения причин.



