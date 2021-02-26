Жительницу Бурятии незаконно лишили «путинских» выплат

За ежемесячную выплату на ребенка развернулась настоящая битва





Прокуратура Бурятии провела проверку отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району. Поводом для этого стало обращение жительницы Гусиноозерска, которой соцзащита отказала в назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Эта выплата предусмотрена указом президента России «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Основанием для отказа стал размер среднедушевого дохода семьи, превышающий установленную величину прожиточного минимума. Однако, как выяснила прокуратура, чиновники соцзащиты рассчитали доход семьи без вычета алиментов, выплачиваемых супругом на содержание ребенка от предыдущего брака.После проверки надзорное ведомство обратилось в суд, который требования прокурора удовлетворил. Отказ органа соцзащиты населения в назначении выплаты признан незаконным, учреждение обязали назначить женщине ежемесячную денежную выплату на ребенка.Однако чиновники на этом не успокоились и обжаловали решение суда. Правда, безрезультатно.«Верховный суд Бурятия решение Гусиноозерского городского суда оставил без изменения, апелляционную жалобу учреждения – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»