В Улан-Удэ растет спрос на еду, сделанную дома

В республике набирает популярность покупка самых разных продуктов и полуфабрикатов у «частников»





Фермеры продают свое мясо, молоко, сыр, овощи, а умелые хозяюшки делают в домашних условиях колбасу, пекут изумительный ремесленный хлеб или торты. Ассортимент того, что можно купить с рук, поражает. Судя по всему, качество продуктов из магазина вызывает все меньше доверия. А желание кушать здоровую пищу «без химии» теперь посещает далеко не только спортсменов и ярых приверженцев правильного питания.









Василиса Шишкина, «Номер один».



Фото: из личного архива героев



Пожалуй, во всех соцсетях и мессенджерах есть группы и сообщества по интересам. В группах наподобие «Фермер 03», «Домашняя продукция» объединяются по несколько десятков тысяч единомышленников. Не меньше аналогичных предложений есть и на личных страницах пользователей. Чего только здесь не найдешь. Молоко, сыры, творог, овощи, выпечка всех видов, домашний хлеб, мясные полуфабрикаты, колбасы, мед, рыба. Перечислять можно бесконечно. Создается такое впечатление, что скоро и магазины покупателям не понадобятся. Ведь все самое необходимое, но без всяких консервантов и химии можно купить с рук. К слову, последний постулат – любимая «фишка» продавцов этих самых товаров домашнего изготовления.Хотя сами продавцы домашних продуктов не считают такие изречения уловкой. Ведь любой из покупателей может самостоятельно проверить состав той же самой колбасы. И убедиться, что здоровой едой там не пахнет.Даже с обычной булкой хлеба, самым раскупаемым в каждом магазине товаром, оказалось не все так просто. С этим столкнулась на собственном примере улан-удэнка Татьяна Изыкенова.- Если вы заботитесь о своем здоровье, то, наверное, смотрите состав продуктов, которые покупаете. Все пекарни добавляют в состав магазинского хлеба многочисленные добавки. Например, есть пищевая добавка Е920, Е921, она продлевает сроки хранения хлеба и встречается очень часто, причем не только при выпечке хлеба. Так вот она сделана из… человеческих волос. Производится эта добавка в основном в Китае, где люди (чаще всего парикмахерские) с удовольствием отдают материал, из которого делается добавка, либо за сущие копейки, либо безвозмездно. Это не мифы, не слухи, а вполне открытая информация, которую может проверить каждый, - говорит Татьяна.Не меньше вопросов вызывают и сами дрожжи, используемые при изготовлении всевозможной выпечки.- Пшеничный хлеб на дрожжах, который мы часто кушаем на завтрак, обед и ужин, может стать причиной не только избыточного веса. Химические дрожжи, которые есть в составе хлебобулочных изделий (или те дрожжи, которые вы сами покупаете в магазинах, чтобы печь дома), плохо влияют на здоровье. Все потому, что они искусственные и даже при высоких температурах не погибают. Поэтому у многих людей, кто ест магазинский хлеб, возникают проблемы с кишечником, желудком (метеорит, запоры и т. д.), с кожей лица (прыщи), а у девушек появляется хроническая молочница и так далее. У нас и так с экологией в Улан-Удэ проблемы, а тут еще и пища такая…Кроме всего вышеперечисленного, Татьяну волновало то, что она нигде не могла найти вкусный, ароматный деревенский хлеб, который когда-то ела в детстве. Тогда решила печь хлеб сама. Тем более что сейчас многодетная мама находится в декрете.Для выпечки Татьяна использует закваску и полезную цельнозерновую муку. Такой домашний хлеб называется ремесленный. Он не только необыкновенно ароматный и вкусный, но и полезный.- Закваска - это тоже дрожжи, но они выведены из продуктов окружающей среды, на них можно приготовить все, что угодно, не только хлеб. Такие продукты отличаются полной усвояемостью, то есть повышается рост нужных кишечных бактерий, соответственно, иммунитет повышается. Улучшается обмен веществ. Хлеб на закваске содержит множество витаминов, антиоксидантов. У многих, кто регулярно ест такой хлебушек, ощущается прилив сил, энергии, - уверяет домашний хлебопекарь.Но есть и свои минусы. Ремесленный хлеб печется несколько часов, а цена на него априори не может быть маленькой.- Например, себестоимость домашнего батона - 90 рублей за 130 грамм. Все потому, что цельнозерновая мука стоит дорого, плюс на покупку одного только натурального сливочного масла у меня уходит 70 рублей. Отсюда и цена. Зато срок хранения промыслового хлебушка может достигать недели, за все это время он не зачерствеет и не испортится, - перечисляет плюсы и минусы Татьяна.Домашняя выпечка на закваске в первую очередь полюбилась домочадцам. Трое ребятишек и муж с удовольствием уплетали булочки и горячий хлеб. Со временем желающих попробовать ремесленный хлеб появлялось все больше и больше. Татьяна стала рассказывать о своем новом увлечении в инстаграме, число покупателей выросло еще больше. Кроме того, немало женщин, которые попробовали домашний хлеб, стали умолять мастерицу дать им мастер-класс.- Я начала проводить онлайн курсы в декабре, и сейчас у меня уже четвертый поток девочек учится. Я учу их печь ржаной хлеб, батон и булочки синабон. Многие девушки потом на этом зарабатывают, начинают печь для соседей, родственников, коллег.Сама мастерица не спешит зарабатывать миллионы на любимом деле. Хотя и планирует в ближайшее время оформить сертификат качества на свою продукцию.- Чтобы на этом прилично зарабатывать, надо печь в больших объемах. Иметь большую хлебопекарню. Одного только оборудования мне нужно на 1,5 млн рублей. Сейчас я нацелена на другое. Я думаю, что лучше будет, если каждая семья сама будет печь хлеб дома. Это и здоровье, и новые семейные традиции, и, конечно, особая гордость мужа за свою жену-хозяюшку, - улыбается Татьяна.Семья Журавлевых также занялась изготовлением и продажей домашней колбасы и мясных деликатесов из-за того, что в магазинах нет качественных продуктов. По их словам, состав на этикетках колбас вызывал ужас, а чего-то мясного, типа бутербродиков, все равно порой хотелось.- Состав колбасы посмотрите, там ароматизатор свинины, ароматизатор говядины, красители и разные другие химические наполнители. О каком мясе вообще может идти речь? – вопрошает улан-удэнка Светлана Журавлева.У супруга Светланы Алексея тут же родилась идея – изготавливать мясные полуфабрикаты самостоятельно. Он своими руками собрал коптильный шкаф, опробовал его в деле. Семья досконально изучила технологию и все нюансы колбасного производства.- Делаем копченую курицу, копченую грудинку, карбонаты, колбасу классическую, можжевеловую, свиную ножку, шею длительного засола. Примерный состав колбас: 45% - говядина, 45% - свинина, 10% - шпик и специи. Нитритная соль тоже обязательно используется, без нее никуда, это даже опасно. Какой вкус? Это надо пробовать. Самая популярная реплика людей, впервые пробующих наш продукт, такая: «Спасибо за вкус детства!». Люди словно возвращаются в прошлое, в СССР, когда колбасу делали по самому высокому ГОСТу, - с гордостью рассказывает Светлана.Мясо для домашних колбас семья закупает у частных фермеров с мелких подворий. По их словам, то, что продается в супермаркетах или рынках города, трудно назвать хорошим мясом.Как и в случае с домашним хлебом, стоимость такой продукции не может быть низкой. Тем более что коптить мясо приходится длительное время, не говоря уже о дорогом и качественном сырье.- Мы не боимся конкуренции. И, конечно, не собираемся нарушать технологии, хотя порой часто слышим в свой адрес разные советы. Например, сырокопченая колбаса делается два месяца, а люди нам говорят, что ее можно сделать за две недели. В дегидратор, мол, положил и все. Но тогда технология будет нарушена. Внутри колбаса будет сыроватой, а снаружи пересушенной. Структура мяса нарушается. Если хоть что-то нарушить в технологии в угоду скорости и объемам, то пострадает качество. Поэтому мы лучше будем делать меньше и медленнее, зато качественнее, - считает Алексей Журавлев.Заявки на продукцию приходят постоянно. Несмотря на то, что семья только несколько месяцев как вдохновилась домашним производством, уже начинает работать сарафанное радио. Непроданные остатки легко расходятся с помощью инстаграма. Мясом и копчением занимается исключительно глава семьи, Светлана, скорее, выполняет функции организатора и доставщика: собирает заказы, осуществляет доставку.К слову, все наши собеседники и рады были бы оформить свое общественно-полезное хобби официально со всеми вытекающими последствиями, но понимают, что в нашей стране такой шаг будет равен самоубийству мини-бизнеса. Огромные налоги и прочие «санкции» не позволят заработать и копейку в условиях и без того низкой платежеспособности жителей республики.