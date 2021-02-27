Опасная гиперопека

Почему вредна излишняя включенность родителей в жизнь ребенка?

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О том, что такое гиперопека и как она проявляется, знают, наверное, многие. Однако, несмотря на это, определенная часть родителей продолжают излишне заботиться, баловать и слишком сильно контролировать своих детей. Чем чреват этот стиль воспитания, каковы его последствия и как с ними справиться, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Последние тренды в деле воспитания детей связаны с так называемым осознанным родительством. Современные родители стараются подходить к делу воспитания детей не наобум, а осознанно, не просто воспроизводя опыт общения со своими мамами и папами. Они пытаются влиять на детско-родительские отношения, управлять ими, развивать, воспитывать ребенка, желая ему всего-всего самого лучшего, чего не было у них.Безусловно, эта тенденция очень позитивна, да, действительно, родительство очень важно, к делу воспитания детей нужно подходить ответственно. Но часто в детско-родительских отношениях мы встречаемся с таким явлением, как гиперопека. Что это такое? Это излишняя забота о ребенке, которая заключается в том, что родитель начинает принимать за ребенка те решения, когда, по сути, это должен делать он сам.Проблема в том, что между ответственным родительством и гиперопекой очень трудно провести грань. Когда заканчивается одно и начинается другое? Новорожденный ребенок ничего не умеет, естественно, он нуждается в постоянном уходе и опеке, без этого не выживет. Поэтому родители уделяют этому вопросу очень много времени и сил. Но ребенок растет, и вот ему уже 5, 10, 15 лет, а родительская позиция в том, что ребенок постоянно нуждается в опеке, остается неизменной. Ведь чем старше становится ребенок, тем больше ему требуется независимости.- Уловить его действительно трудно. Мы не можем однозначно сказать, что в какой-то момент времени это уже гиперопека, а здесь еще не была гиперопека, поскольку мы говорим о характеристике отношений родителя и ребенка. Мы можем лишь предположить, что те или иные родительские установки по отношению к детям раннего возраста (когда им еще требуется посторонняя помощь и опека) потенциально могут привести к гиперопеке. Установка, когда ребенок не просто во главе угла, а становится центром мироздания, когда родители приносят свою жизнь ему в жертву, является детоцентристской. Но это лишь установка родителей. Выльется она в гиперопеку или нет - вопрос, хотя вероятность этого велика.Сказать, в какой момент времени, в каком возрасте мы уже имеем дело с гиперопекой, оказывается достаточно сложно. Допустим, отводить малыша в детский сад – это нормально. Провожать ребенка в первый класс – это пока еще тоже нормально. А если родители отводят его на уроки в пятом классе? Можем ли мы говорить, что уже началась гиперопека? И насколько сильно должен быть вовлечен родитель в отдельную, самостоятельную школьную жизнь ребенка?Да, поймать этот момент достаточно сложно. Мы должны понимать, что детско-родительские отношения в принципе должны быть достаточно динамичными, так как ребенок развивается быстро. Поэтому и отношения должны быть таковыми, и в какой момент они останавливаются, перестают развиваться вместе с ребенком - большой вопрос.Поэтому всегда полезно задаваться вопросом о том, а не делаю ли я за ребенка то, что он должен выполнять самостоятельно? Не страдаю ли гиперопекой?- В первую очередь на ее появление влияют установки, сформированные у родителей с течением жизни. Очень часто бывает так, что те взрослые люди, которые в детстве чувствовали себя несколько ущемленными вниманием родителей и ощущали себя в этом плане обделенными, пытаются дать своим детям то, чего не было у них. То есть гиперкомпенсировать – дать сверх того.Кроме того, гиперопека часто возникает тогда, когда у родителей по отношению к ребенку очень много ожиданий и требований. Когда они ждут от него больших успехов, максимальной реализации его талантов и способностей, тем самым пытаясь гиперкомпенсировать свой собственный комплекс неполноценности.Способствует формированию такого стиля воспитания, как гиперопека, родительская тревожность, истоки которой могут быть разными. Это и неудачный прошлый опыт родительства, и проблемы со здоровьем у ребенка.В этом плане нужно сказать, что гиперопека – общее название для разных стилей воспитания, для которых общее – это сверхвключенность в жизнь ребенка, стремление контролировать его жизнь. По характеру того, каким образом это осуществляется, можно выделить две ее разновидности: потакающая и доминирующая гиперопека. В любом случае, если говорить о последствиях гиперопеки, данный стиль воспитания является одним из патологизирующих стилей воспитания.- Значит, что он ведет к дисгармоничному развитию личности ребенка. Общим для всех видом гиперопеки является инфантильность, несамостоятельность, безответственность человека в будущем.Потакающая гиперопека – это когда родитель стремится удовлетворить все потребности и желания ребенка. То есть он не просто сверх включается в его жизнь, чтобы все контролировать, а делает это с целью максимального удовлетворения всех его потребностей. В обыденном языке мы часто называем это избалованностью. Любой каприз и прихоть тут же исполняются. В результате ребенок начинает вести себя по отношению к родителям как диктатор, центр вселенной, считая родителей исполнителями его воли и желаний.Как следствие, помимо несамостоятельности, инфантильности и безынициативности, у ребенка формируется проблема волевого управления. Он не умеет преодолевать трудности, любое препятствие для него – это неимоверная сложность, самостоятельно он ничего не может решить и сделать. При этом ребенок начинает обвинять в своих неудачах всех вокруг, его локус контроля становится экстернальным (низкий уровень субъективного контроля). Как следствие, у него возникает эмоциональная нестабильность. Достаточно часто он проявляет эмоциональную реакцию, похожую на истерическую, с несколько демонстративными вспышками.- Как правило, у него отмечается неадекватная самооценка. Нельзя сказать, что она высокая или низкая. Нет, она нестабильная. То есть когда все хорошо и все его желания удовлетворяются, самооценка высокая, а когда трудно и что-то не получается, она резко падает. Особенно заметны резкие колебания самооценки у ребенка в подростковом возрасте.Доминирующая гиперопека – несколько иное явление. Здесь родитель постоянно контролирует дите и предъявляет ему большое количество различных требований. Никакой свободы ребенку не предоставляется, только запреты, строгие правила, жесткая регламентация, требование к подчинению и дисциплине.- Помимо несамостоятельности, инфантильности и безответственности, как при потакании, у ребенка формируется высокий уровень тревоги, постоянно заниженная самооценка.В подростковом возрасте многие реакции ребенка будут зависеть от его индивидуальных особенностей. Здесь есть два варианта. Если доминирующая гиперопека попадает на экстрапунитивный характер реагирования ребенка (это когда эмоциональные реакции происходят вовне, на других людей), когда ребенок отличается эстревертированностью, подвижностью, активностью, то в подростковом возрасте у него возможны либо аффективные вспышки протестного характера, когда чем сильнее на него давят и чем больше требуют, тем сильнее его протест и противостояние.Другой вариант этого же самого типа реагирования – когда ребенок подчиняется предъявляемым требованиям, но аффективная взрывчатость проявляется в других областях. То есть он подчиняется родителям, а скопившуюся злость и агрессию от необходимости подчиняться он выплескивает на других людях, слабых или младше.В случае если доминирующая гиперопека приходится на интропунитивный тип реагирования ребенка (когда его эмоциональные реакции направлены внутрь себя), то внешне это может вообще никак не выражаться. Будет казаться, что ребенок подчиняется и делает все, как надо. При этом он страдает низкой самооценкой и отличается высоким уровнем тревожности, но при этом он тоже пытается убежать от родительского доминирования. Куда? В фантазии, в творчество (при благоприятном стечении обстоятельств), в аддикции (виртуальный мир и другого рода зависимости). Бывает, он убегает от жизни, отказывается жить, что вызывает полное недоумение у окружающих.Согласитесь, что эти два стиля воспитания полярны друг другу. Один - мягкий и податливый к ребенку, а другой - жесткий и строгий. На самом деле они не полярны, это разновидности одного и того же стиля воспитания, разные средства гиперопеки.- Неважно, какими средствами достигается контроль, он всегда наносит определенный ущерб личности ребенка. Зачастую этот ущерб бывает непоправимым. Поэтому встает вопрос, что делать? В контексте ответственного родительства нельзя забывать очень важную вещь, как границы ребенка, и необходимо помнить о том, что как бы сильно вы ни любили своего ребенка, рано или поздно он повзрослеет, станет независимым, автономным человеком. К этому нужно готовиться все время. Каждый следующий этап развития ребенка – это еще один шаг к его автономии.- Важно помнить, что всегда можно изменить свое отношение к чему-либо. Детско-родительские отношения это, в первую очередь, отношение родителя к ребенку, его необходимо пересматривать. Вы начнете перестраиваться, и ребенок станет меняться вместе с вами. Если родитель не меняет свое отношение, то ребенок не изменится.Нужно не просто перестать гиперопекать, а взамен выстроить другие отношения с ребенком. Начать относиться к нему как к взрослому человеку. Перестраивать отношения очень трудно, но это возможно. Естественно, это длительная работа над собой. Психолог может только помочь вам понять, в каком направлении двигаться, что происходит. Только вы сами можете совершить перестройку, за вас этот путь никто не пройдет.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».