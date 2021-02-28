В Бурятии обманутые сироты могут окончательно лишиться бесплатного жилья

Федеральный закон дает сироте право получить жилье только один раз

Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"



В Бурятии продолжается рассмотрение уголовного дела о строительстве некачественного жилья для детей-сирот в поселке Сотниково, спешно построенного для освоения федеральных средств региональными чиновниками. На скамье подсудимых оказались застройщик Сергей Домшоев, экс-замминистра по строительству Сергей Рыбальченко, бывший глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов и чиновники администрации Булат Иванов и Зоригто Мижитов. Однако неприятным моментом для пострадавших сирот станет то, что даже если будет доказана вина фигурантов в строительстве и передаче некачественного жилья, новые квартиры они могут и не получить.Напомним, что свыше 250 домов в районе села Сотниково за 200 млн рублей возводила компания частного застройщика Сергея Домшоева. Как выяснилось, в ходе строительства допущены серьезные ошибки в определении устойчивости грунтов на стройплощадке (часть домов построена на территории, куда ранее свозились остатки бетонных конструкций бывшей Сотниковской птицефабрики). В результате после сильных ливней несколько «сиротских домов» дали просадку фундаментов, а в домах появилась сырость.Кроме того, часть домов плохо эксплуатировалась зимой самими новоселами, а довершили проблемы дешевые материалы, которые применил застройщик. «Номер один» удалось выяснить интересные обстоятельства данного процесса. Так, число пострадавших перевалило за 200 человек, и все они (за исключением тех сирот, кто уехал или попал в места не столь отдаленные, а есть и такие граждане) дают сегодня свидетельские показания в Советском райсуде Улан-Удэ. Процесс, стартовав в конце января, сегодня дошел до стадии заслушивания потерпевших и регулярно переносится. Между тем уже возникла правовая коллизия. Ведь после того как сироты, в том числе по личной инициативе и по совету их юристов, начали массово расторгать договоры о предоставлении домов с ГБУ РБ «Семья» (в чьем ведении они находились), тем самым они в будущем рискуют потерять право на получение еще одного жилья.Дело в том, что федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, четко обозначает: бесплатное жилье гражданину, которому исполнилось 18 лет, выделяется только один раз. И если человек письменно отказался от предоставленного ему жилья, значит он уже реализовал свое право.Другой вопрос, что если бы в заявлениях шла речь о замене жилья, то тогда вообще не было бы никаких проблем, отмечают участники процесса. А вот в случае отказа далее придется доказывать право на получение второго жилья уже в судебном порядке. Причем решение будет зависеть от того, чем закончится проходящий в Советском райсуде процесс. А там возникли серьезные сложности еще на этапе следствия, поскольку, по словам адвоката Тимура Асалханова, в «деле имеется немало серьезных процессуальных нарушений».Так, застройщик Сергей Домшоев обвиняется в мошенничестве, что подразумевает причинение ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием. Однако он строил эти дома за свой счет на своем земельном участке в рамках заключенных государственных контрактов. И понесенные им затраты, как выяснилось в ходе следствия, оказались соразмерны стоимости домов. Кроме того, потерпевшими по делу являются дети-сироты, которым ущерб в рамках мошенничества не причинялся и не мог быть причинен. Поскольку формально дома в собственность детям-сиротам не передавались. Других же потерпевших в деле нет.Что касается привлечения замминистра строительства и ЖКХ РБ Сергея Рыбальченко, то оказалось, что он не являлся распорядителем бюджетных средств. Что, согласно Бюджетному кодексу РФ, является главным определяющим фактором в том, чтобы привлекать или не привлекать человека к уголовной ответственности. А Рыбальченко никаких финансовых документов о перечислении денег не подписывал. На нет, как говорится, и наказания нет.Что касается еще одного фигуранта - экс-главы Иволгинского района Бимбы Дымбрылова, то его обвиняют в том, что он выдал разрешение на строительство и ввод домов в эксплуатацию.Между тем, как выяснилось в ходе следствия, разрешение муниципалитета - это во многом формальная процедура и не требует проверки технического состояния новостроек. Причем любых - от государственных зданий до частных домов. Муниципалитет, как об этом говорится в документах, не вправе отказывать заявителю, если у него есть земельный участок и человек хочет построить на нем свой объект. А когда дома построены, то на районном уровне чиновники лишь обязаны убедиться только в том, что на участке действительно построен дом, есть окна и труба, и подписать акты ввода домов в эксплуатацию. С тем, чтобы в дальнейшем у собственника появилось право на оформление построек в собственность. А все остальное, согласно служебным инструкциям, их не должно интересовать. Да и права такого у муниципалов не было — проводить самим техническую экспертизу чужих домов.Между тем на проходящем суде наверняка будет задан сакраментальный вопрос: а кто действительно является виновником того, что часть переданных сиротам домов со временем стала непригодной для проживания? Ведь дома, имеющие, по версии следствия, строительные дефекты, выкуплены без проведения строительной экспертизы. Причем у высокопоставленных лиц, принимавших решения о покупке этих домов, была возможность и обязанность проверки объектов на соответствие строительным нормам. В том числе путем назначения строительной экспертизы.Однако этого не произошло. Ведь, как выяснилось, средства на покупку домов для сирот поступили из федерального бюджета, и в конце финансового года их необходимо было срочно освоить. А за неосвоение денежных средств Москва предусматривает наказание. Возник замкнутый круг.Между тем окончательную точку в «сиротском деле» в 2021 году наверняка не удастся поставить, поскольку заслушать 200 с лишним потерпевших, многие из которых не являются на заседания, весьма трудная задача. С такими черепашьими темпами приговор по самому запутанному и несуразному во многом делу, по некоторым оценкам, наверняка перенесется на 2022 год. «Номер один» будет следить за ходом процесса.