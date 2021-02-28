Алкогольная Бурятия: почему республика продолжает спиваться

Меры борьбы с зеленым змием не помогают – регион стабильно входит в число самых пьющих в стране

Андрей Шевченко, «Номер один».

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В Бурятии решили вернуться к советской практике вытрезвителей. Меры борьбы с зеленым змием не помогают – регион стабильно входит в число самых пьющих в стране.Кто-то из великих сказал: «есть ложь, наглая ложь и статистка». Разберемся с рейтингами. Например, «РИА Новости» в своем рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек включило Бурятию в число самых пьющих и курящих регионов – на 82-м месте из 85. Соседями по подвалу стали Магадан, Сахалин и Хакасия.В Республике Хакасия и в Бурятии уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств, говорят эксперты «РИА Новости».Другой результат выдает исследование проекта «Трезвая Россия». У этих экспертов самыми пьющими регионами России в 2020 году признаны Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области.В этом алкогольном рейтинге Бурятия оказалась на 68-м месте из 85 участников. В пятерку самых трезвых субъектов страны вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Москва оказалась на 13-м месте рейтинга самых трезвых регионов, Санкт-Петербург — на 16-м.При составлении ранжированного списка эксперты основывались на шести показателях. Речь идет о числе умерших от отравления алкоголем; численности больных, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; числе преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональном объеме проданного алкоголя в литрах чистого спирта; числе правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртосодержащих напитков; об ограничениях на продажу алкоголя в каждом конкретном регионе.- Цифры цифрами, но оценить место Бурятии в некоем алкогольном рейтинге очень трудно. Можно точно сказать, что в республике мы видим 80 % зависимости взрослого населения, - говорит известный нарколог Илья Жогов.Самым популярным алкогольным напитком, по данным «Трезвой России», среди россиян стало пиво. Так, за год граждане выпивают 8,5 млрд литров. На втором месте оказалась водка, ее годовой оборот составил миллиард литров.- У нас нет градации по типу алкоголя, но проблема есть. Специфика пивного алкоголизма создает иллюзию, что все контролируется. Бутылочка пива в неделю – вроде ничего страшного. Но это уже зависимость. И неважно, что пьет человек. Есть три стадии алкоголизма: эйфория, потеря контроля и разрушение головного мозга, - комментирует статистику нарколог.Самую страшную статистику на днях привели в Кяхте. В городе нашли самого молодого алкоголика. Ему всего 13 лет. Хотя с диагнозом «хронический алкоголизм» стоят в основном люди в возрасте от 30 до 54 лет.Проблему алкоголизации власти признают, но пока не знают, как ее решить. Недавно Алексей Цыденов пообещал возродить в Бурятии вытрезвители. Или в этом, или в 2022 году. На сегодня нетрезвых людей с улиц доставляют в больницы. Напомним, вопрос о возрождении вытрезвителей тянется фактически с момента их закрытия в 2011 году.- Фактически у нас нет закона о наркологической помощи. А алкоголик – это психиатрия. У него отсутствует критика - нет проблем: подумаешь, пью раз в неделю.И когда нет принудительного лечения, нет и болезни. Родственники столкнулись с проблемой и не знают, что делать. Как нет единого мнения о реабилитации, - считает нарколог Илья Жогов.По словам нарколога, в России алкоголизм до сих пор не признан общенациональным бедствием.- У нас нет ни пропаганды, ни образовательной программы. У нас алкоголь в культуре – от ТВ до интернета. В других странах алкоголизм давно признали болезнью. А у нас это связано со стыдом и чувством вины. Обращение в наркологию - как крест. Все боятся дискриминации. Поэтому официально мы видим только верхушку.Несколько лет назад общественники проводили трезвый Новый год. Его придумала Эржена Будаева, а потом подхватил еще один известный общественник Эрдэни Дымчиков, на тот момент заместитель министра спорта.- Тогда было мало народу, мало пропаганды. Потом больше и не проводили. Конечно, одним мероприятием ситуацию не спасти. Но в 2003 году мы провели первый фестиваль «Будущее за нами». Это была революция - первые фестивали, где на первое место ставили здоровый образ жизни. Был мощный отклик - 13 фестивалей провели, столько известных людей. Многие из них стали пропагандистами жизни без алкоголя. И я объездил с тренингами по здоровому образу жизни все районы. Нужна цельная государственная политика по пропаганде против алкоголя и табака, - рассказывает Эрдэни.На вопрос, как справиться с водкой на селе, Дымчиков приводит простой пример: «Рассказывает мне друг из Баргузинского района. Вот у нас летом уродился кедр. И в деревнях по всему району не было мужиков, все ушли в лес. Мужики не бухают, деньги зарабатывают. Вот, что нужно. Можно иронизировать, что заработанное все равно пропьют. В районах много выступаю, и опереться не на кого. Потому что нормальные люди все заняты делом, много времени только у «бухариков».Еще одним удачным примером антиалкогольного проекта можно назвать трезвые села. Каждый год непьющих деревень в стране становится все больше. Так, в Башкирии уже более десяти таких деревень. Трезвые деревни есть и в Бурятии – окинский Алаг-Шулун, курумканский Улюнхан. Эти отдаленные села пример не только для Бурятии, но и для всей России. Жители давно забыли обо всех алкогольных последствиях: драках, ругани, похмелье. Быть трезвым для сельчан - даже в праздники уже норма.- Когда я пришел в сентябре 2015 года на должность главы поселения, то переживал, что не смогу удержать этот закон, хотя сам принимал активное участие в его реализации, - рассказывает Баир Болотов, нынешний глава поселения. - Некоторые сельчане просили пересмотреть его, убрать этот запрет, но актив был непоколебим. К тому же нам повезло, что до ближайшего населенного пункта - 30 километров. Благодаря этим факторам мы уже почти шесть лет живем в трезвой памяти и ясном уме.Алкоголь, как правило, становится верным спутником многих преступлений.В прошлом году сотрудниками ГИБДД МВД по Бурятии задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 7009 водителей с признаками опьянения. В предшествующем году таких водителей было 6888.Таким образом, в 2020 году, когда в республике действовали серьезные ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа, число алкогольно-подозрительных автомобилистов почему-то выросло на несколько сотен человек.Среди данных лиц у 4312 состояние опьянения официально подтверждено. Это практически столько же, сколько было в 2019 – 4353 водителя. Несмотря на «антиковидную» самоизоляцию и удаленную работу многих жителей республики.Были среди задержанных и отказавшиеся от освидетельствования на предмет выяснения их состояния. В общей массе таких водителей насчитывается по итогам минувшего года 1382 человека. И это на 100 водителей больше, чем в 2019 году.Но, пожалуй, самое грустное в дорожной «пьяной» статистике – положение с отъявленными выпивохами за рулем.По сообщению бурятской ГИБДД, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (это уже подпадает под Уголовный кодекс РФ) задержали 1315 граждан. На 62 больше, чем в 2018 году. Этим людям все равно - идет эпидемия коронавируса или нет. Продолжают разъезжать.Сотрудниками ГИБДД пьяные граждане никуда не доставляются, чтобы те протрезвели. Как правило, они передаются родственникам, приезжающим забрать транспортное средство (если лицо вписано в полис ОСАГО), или уезжают с друзьями», отмечают в МВД по Бурятии.Разумеется, тот, кому дают возможность забрать машину, должен не только упоминаться в полисе ОСАГО, но одновременно быть трезвым и с водительским удостоверением. В других случаях транспортное средство помещают на специализированную штрафстоянку. Вывод прост. К сожалению, даже в «коронавирусный» год дороги Бурятии не стали более «трезвыми». А значит, о трезвеющей республике в целом говорить не приходится.