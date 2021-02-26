В Улан-Удэ разыскивают 42-летнего мужчину, страдающего алкоголизмом



По информации близких, пропавший нуждается в медицинском наблюдении

Два месяца назад, 24 декабря 2020 года, 42-летний Алексей Грыдин вышел из дома и до сих пор не вернулся. Как сообщает МВД Бурятии, мужчина проживает по улице Трактовая в селе Горхон Заиграевского района.Приметы: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.Среди особых примет – татуировка на фалангах пальцев левой руки «197…», на верхней и нижней челюсти отсутствуют передние зубы. Был одет: шапка черная, куртка черная, брюки камуфляжные.Как отмечают в сообщении МВД, Алексей нуждается в медицинском наблюдении. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни, мог связаться с бомжами. По характеру спокойный.По имеющейся информации, мужчину видели в районе «Юбилейный» и «Элеватор».При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 29-50-68, 29-50-61 или 102 (112).фото: МВД Бурятии