В Улан-Удэ разыскивают 42-летнего мужчину, страдающего алкоголизмом

По информации близких, пропавший нуждается в медицинском наблюдении
Два месяца назад, 24 декабря 2020 года, 42-летний Алексей Грыдин вышел из дома и до сих пор не вернулся. Как сообщает МВД Бурятии, мужчина проживает по улице Трактовая в селе Горхон Заиграевского района.
Приметы: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.
Среди особых примет – татуировка на фалангах пальцев левой руки «197…», на верхней и нижней челюсти отсутствуют передние зубы. Был одет: шапка черная, куртка черная, брюки камуфляжные.
Как отмечают в сообщении МВД, Алексей нуждается в медицинском наблюдении. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни, мог связаться с бомжами. По характеру спокойный.
По имеющейся информации, мужчину видели в районе «Юбилейный» и «Элеватор».
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 29-50-68, 29-50-61 или 102 (112).
фото: МВД Бурятии
Приметы: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.
Среди особых примет – татуировка на фалангах пальцев левой руки «197…», на верхней и нижней челюсти отсутствуют передние зубы. Был одет: шапка черная, куртка черная, брюки камуфляжные.
Как отмечают в сообщении МВД, Алексей нуждается в медицинском наблюдении. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни, мог связаться с бомжами. По характеру спокойный.
По имеющейся информации, мужчину видели в районе «Юбилейный» и «Элеватор».
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 29-50-68, 29-50-61 или 102 (112).
фото: МВД Бурятии
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