В Бурятии число новых случаев заболевания коронавирусом не растет и не падает

Ежедневно регистрируется чуть более ста заболевших





По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 26 февраля в республике зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 33528 человек. Отметим, последние две недели число новых заболевших остается примерно на одном уровне, в районе чуть более ста человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 31170 (+152) человек. В стационарах получают лечение 738 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 474. В отделениях реанимации находится 80 пациентов. Амбулаторное лечение проходят 909 пациентов.За прошедшие сутки от коронавируса умер еще один человек, общее число смертей составляет 711.Фото: pixabay.com