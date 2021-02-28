Страховые случаи и квоты на операции

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Нет квоты — нет операции





«Что такое квота на операцию?»

Без подписи.





Отвечает юрист Елена Федорова:





— Квота — это деньги на операцию от государства. Все граждане РФ имеют право получить квоту (ст. 34 закона № 323­ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).





Деньгами квоты не выдают: вместо этого Минздрав в начале каждого года распределяет их по клиникам. Поэтому получить квоту — это значит получить направление на операцию в клинику, которая будет лечить вас за счет квотных средств. В России 139 клиник, которые имеют право лечить по квоте.





Получить квоту можно только на высокотехнологичную медицинскую помощь, ВМП, которую не покрывает полис обязательного медицинского страхования. Например, нет квот на удаление аппендикса — это сделают бесплатно по полису ОМС. А если речь про операцию на сердце, то сперва придется получить квоту.





Список процедур и операций, по которым положены квоты, каждый год обновляют. Квоты выделяют на плановые операции. Пока не очень понятно, как все работает, если для спасения жизни пациента нужна ВМП, не включенная в ОМС. С одной стороны, медицинские юристы на форумах разъясняют, что система устроена просто: нет квоты — нет операции. С другой — по закону клиники обязаны оказывать экстренную медпомощь бесплатно.





На своем сайте Мин­здрав описывает, как выглядит процесс получения квоты. Для этого нужно пройти три комиссии: в направляю­щем медучреждении, в Минздраве и в клинике, где пройдет операция.



Программисты — военнообязанные





«Я — девушка, но у меня техническое образование. Информатика, не связь. Пришла устраиваться на работу, а мне говорят в отделе кадров, что у меня военно­учетная специальность и я должна встать на учет в комиссариате и получить военный билет».

Марина, Улан­-Удэ.





Отвечает юрист Елена Федорова:





— Мы привыкли, что женщины военнообязанные — это связисты и медики. Но в Положении о воинском учете, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 №719, есть целый раздел, где перечислено гораздо больше специальностей, относящихся к военноучетным. И да, информатика в их числе.





По хорошему, еще ваш вуз перед выдачей вам диплома должен был поставить вас на воинский учет. Но это давно не соблюдается.





Кадровик, если он действует по правилам, должен вам устно сообщить о необходимости дойти до военкомата, а сам направить туда письмо. Но многие кадровики этого не делают, да и не знают точно, какие профессии дают статус военно­обязанной. Да и комиссариаты часто смотрят на военнообязанных женщин сквозь пальцы — им бы с призывниками разобраться. Так что либо вам придется вставать на воинский учет, либо искать менее придирчивого кадровика.



Обращайтесь в страховую





«Мы уже в течение многих лет лечим зоб ребенку, а воз и ныне там. Эндокринологи назначают гормональную терапию, при этом оговариваясь, что можно было бы и без гормонов, но непонятно, что с ребенком. Вообще все говорят, что щитовидку в Улан-­Удэ лечить не умеют. Как быть, если «побочка» от лечения есть, а толку ноль?»

Без подписи.





Отвечает юрист Елена Федорова:





— Долгие обследования и лечение могут не давать результата из­за недобросовестности медперсонала и(или) некачественно оказанной медпомощи. Если вы не удовлетворены качеством или сроками обследования и лечения, не теряя времени, обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию. Эксперты медстраховщика по ОМС запросят у больницы первичную меддокументацию, чтобы проверить: как обследуют и лечат пациента. Бывает, что подобная проверка может вскрыть серьезные нарушения.



