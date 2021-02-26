В Улан-Удэ многодетная семья всю жизнь прожила без документов



Выяснилось, что у старшей дочери скоро ОГЭ, а у родителей нет даже паспортов



Сегодня уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина опубликовала пост в фейсбуке, где рассказала, что в к ней обратилась многодетная мать с просьбой оказать содействие в получении документов, удостоверяющих личность.



- В ходе рассмотрения обращения женщины установлено, что у всех членов ее семьи отсутствуют документы, удостоверяющие личность, а именно: свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, ИНН. Только у бабушки имеется паспорт, выданный еще в СССР. По этой причине семья и дети не пользовались мерами господдержки, такими как единовременная выплата при рождении детей, пособия по уходу за ребенком, материнский капитал и другие, - рассказала Наталья Ганькина.



В сообщении отмечено, что две дочери женщины с 2012 и 2015 года успешно учатся в одной из школ города. Несмотря на то, что с момента зачисления мама не представила документы на дочерей, вопрос о необходимости их предоставления школа поставила только в 2021 году в связи с необходимостью сдачи ОГЭ одной из девочек. Информация об отсутствии документов на детей учебное заведение не довело до органов внутренних дел, рай̆онной комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки. В связи с этим Наталья Ганькина обратилась прокуратуру.



- Нарушения со стороны школы нашли свое подтверждение, для их устранения прокурором Октябрьского района в адрес директора школы внесено представление. В настоящее время бабушка детей̆ подала заявление в УФМС по Бурятии о замене паспорта. Для оформления всех документов детям необходимо установление гражданства и регистрации бабушки, а после - и матери детей. На это уйдет много времени, лишь только после прохождения необходимых процедур дети смогут получить гарантированные государством меры поддержки, а старшая дочь многодетной мамы сдать основной̆ государственный̆ экзамен, - сообщила детский омбудсмен.



Уполномоченная по правам ребенка проинформировала республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних о необходимости оказания содействия семье в оформлении всех документов и последующем контроле за назначением и выплатой пособий семье. Ситуацию по документам и экзаменам Наталья Ганькина взяла на личный контроль.



фото: "Номер один"