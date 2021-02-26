Бывший мэр Улан-Удэ призвал горожан забирать собак из приютов

Александр Голков рассказал, как сам несколько лет назад дал псу «вторую жизнь»





Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков продолжает следить за событиями в возглавляемом некогда городе. Так, на своей странице в Фейсбуке он опубликовал запись с призывом забирать животных из приютов, ссылаясь на личный пример.

- Всех нас беспокоят проблемы экологии и защиты окружающей среды. Но, к сожалению, не все до конца осознают масштабы надвигающегося мусорного коллапса. Я поддерживаю усилия общественной организации «Новая энергия» и привлечь внимание к этой проблеме и принял челлендж #МусорИзГоловы. Передаю эстафету следующим: экс-руководителям «Экоальянса» Алексееву, Бальжирову и действующему руководителю регоператора в Бурятии Дружинину, - высказался Голков.









- Уважаемые друзья! Одними только законами не решить проблему безнадзорных животных. Нужно брать ответственность на себя, быть в ответе за тех, кого приручили! Возьмите себе домашнего питомца из приюта, обогрейте, накормите, проявите заботу. Я это сделал 4 года назад. Можно сказать «дал вторую жизнь» хилому и отчаявшемуся существу, который со временем превратился в верного и добродушного четвероного друга. Только личный пример побуждает повторять хорошее. Я в этом не сомневаюсь! – поделился Александр Голков.Правда, в ответе на вопрос в комментариях экс-мэр уточнил, что перед отъездом в Москву ему пришлось отдать любимца в хорошие руки, но сейчас он «продолжает общаться с ним по видеосвязи».Но на этом экс-мэр не остановился. Александр Голков принял участие в челлендже, посвященном проблеме экологии и защиты окружающей среды #МусорИзГоловы.Напомним, Александр Голков добровольно ушел в отставку с поста мэра Улан-Удэ в конце февраля 2019 года после того, как на выборах глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал Игоря Шутенкова. После этого он переехал в Москву и длительное время хранил молчание. Однако в начале января этого года Александр Голков внезапно напомнил о себе в соцсетях. Бывший градоначальник стал активно писать посты в фейсбуке и осваивать другие популярные соцсети: Тик-Ток и Clubhouse.Фото и видео: с личной страницы Александра Голкова