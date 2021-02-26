В феврале в Бурятии произошло 19 нападений собак на людей

Речь идет только о зарегистрированных случаях





В Бурятии в службу экстренных оперативных групп «112» продолжают поступать обращения по поводу нападения собак на людей. Всего с начала февраля зарегистрировано 19 случаев нападений, сообщил сегодня на совещании зампред правительства РБ Петр Мордовской.

- И это только те случаи, которые зарегистрированы. Я уверен, нападений в разы больше, не все обращаются. Анализ недавних обращений показывает, что продолжают нападать собаки, находящиеся на самовыгуле. Я еще раз напоминаю, что у нас в регионе увеличены штрафы за самовыгул домашнего животного, работает порядка 80 мобильных групп. Прошу глав районов, руководителей муниципальных образований усилить работу мобильных групп, активизировать информационную кампанию по надлежащему содержанию домашних животных среди населения, - подчеркнул Петр Мордовской.Напомним, с 8 февраля в Бурятии увеличены штрафы за самовыгул и отсутствие регистрации домашних животных. Для граждан они составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц размеры административных штрафов составляют от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Ранее штрафы за нарушение правил выгула домашних животных и за отсутствие регистрации питомцев для граждан составляли от 500 до 1 тыс. рублей.Фото: pixabay.com