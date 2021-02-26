В Бурятии целый поселок рассыпается на глазах

В Выдрино практически все дома имеют признаки аварийности





Жители одного из домов в селе Выдрино в Кабанском районе перед Новым годом лишились своего жилья – у них рухнул потолок, и дальнейшее проживание в таких условиях стало крайне опасным. Местная администрация «раскидала» людей по разным домам. За квартиры в аварийном доме людям предложили компенсации, однако их размеры большинство собственников не устраивают. Драматизма сложившейся ситуации добавляет тот факт, что аварийными в селе являются практически все дома.

- В течение недели после второго обрушения все семьи администрация расселила. Мы сейчас живем на съемной квартире здесь же, в Выдрино, - говорит наша собеседница.





Двухэтажный 12-квартирный деревянный дом по улице Набережной построен в 1959 году, капитальный ремонт там не проводился ни разу. Выполнялся ли текущий ремонт – неизвестно, бывшие жильцы утверждают, что нет. Управляющих компаний в поселке нет, поэтому весь ремонт людям приходится делать своими силами.Наталья, одна из собственниц жилья в аварийном доме, говорит, что приобрела двухкомнатную квартиру на материнский капитал в 2017 году за 400 тыс. рублей. Сразу после сделки женщина решила обустроить свое гнездышко: установила пластиковые окна, купила гипсокартон и планировала прожить там много лет. Однако мечтам сбыться не суждено – уже через два года в доме рухнул потолок.- В первом подъезде в 2019 году обрушился потолок. Видимо, деревянные перекрытия прогнили и крыша не выдержала тяжести снега. После обрушения дом и признали аварийным. Но расселять нас тогда никто не стал, так как у администрации нет на это средств, в программу по переселению включать тоже не стали, - рассказывает «Номер один» Наталья.Зимой 2020 года в доме произошло второе обрушение – потолок обвалился еще больше, сейчас, по словам жильцов, крыша держится только на одной балке и, вероятно, с наступлением весны упадет и она.Женщина добавляет, что в доме долгое время протекали потолки, поскольку «вся крыша в дырах». Свою лепту в разрушение вносили и деревья – пара тополей каким-то образом проросла в крыше дома.- Одно деревце тоненькое совсем, а у другого уже вполне толстый стволик, - уточняет жительница поселка.Наталья говорит, что после расселения надеялась получить достойную компенсацию и купить новое жилье в другом доме. Однако женщину ждал неприятный сюрприз - примерно спустя месяц после расселения она, как и другие жильцы, получила документы с оценкой квартиры. И сумма, полагающаяся Наталье, повергла ее в недоумение.- Мою квартиру площадью 36,1 кв. метра оценили в 206 тысяч. Это ведь просто смех - на такие деньги ничего не купишь, даже у нас в Выдрино… Почти всех не устраивает оценка, по 400 - 600 тысяч предлагают за трехкомнатные квартиры с хорошим ремонтом, - возмущается Наталья.Женщина предполагает, что ее жилье оценили по бросовой цене в связи с тем, что перед выселением Наталья сняла пластиковые окна и гипсокартон, оставив квартиру в том виде, в каком покупала.- Меня никто не предупредил, что будет оцениваться состояние квартиры, а не площадь, - отмечает она.Мнение Натальи разделяют и другие бывшие жители аварийного дома.Екатерина проживала в доме по Набережной, 11, с 2013 года, приобретала свою двухкомнатную квартиру также на средства материнского капитала. Женщина сделала евроремонт, однако и он не спас от решения оценщика – 370 тысяч.- Практически у всех был сделан хороший ремонт: пластиковые окна, новые железные двери, гипсокартон, натяжные потолки, оформлены дверные проемы… О чем говорить, когда трехкомнатные квартиры оценивают в 400 тысяч. У кого-то в итоге получилось по 9 тысяч за кв. метр, у кого-то - по 11 тысяч. Оценивали по состоянию, а не по «квадратам», - уверена Екатерина.Отметим, что приобрести благоустроенную двухкомнатную квартиру в Выдрино можно за 500 тысяч, «трешки» стоят от 650. Но все эти квартиры без ремонта.Возмущает женщин и то, что администрация не учла стоимость земельного участка, на котором стоит дом, а также возмещение за непроведенный капремонт.Самую большую компенсацию решили дать владелице трехкомнатной квартиры Инне – 658 тыс. рублей. Но Инна также намерена оспаривать стоимость своего жилья.- Сейчас мы готовим коллективный иск в суд, адвоката уже нашли, - резюмирует женщина.В администрации села Выдрино «Номер один» сообщили, что оценка квартир проводилась без учета неудовлетворительного состояния конструкций дома, то есть в качестве аналогов принимались схожие квартиры в таких же деревянных домах.При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, переездом, арендой, поиском другого жилья для покупки, оформлением на него права собственности, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, сообщают «Номер один» в сельской администрации.Сейчас в администрации находятся заявления от трех собственников, согласившихся с оценочной стоимостью своего жилья.Выплатить компенсации администрация обещает «при наличии средств в поселении».Администрация направила обращение в районную администрацию и депутату Народного Хурала с просьбой оказать содействие в выплате компенсаций за аварийное жилье, отмечают местные чиновники.Напомним, сейчас в Бурятии расселяют только тех граждан, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года, завершить программу планируют к 2025 году.Аналогичная ситуация с ужасным состоянием домов прослеживается в городе Бабушкине и поселке Каменске.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»