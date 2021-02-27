В Улан-Удэ разработают технико-экономическое обоснование строительства моста через реку Селенга

Соответствующее распоряжение накануне подписали в Правительстве Бурятии



В документе указано, что заказчиком по разработке технико-экономического обоснования по строительству моста через р. Селенга в с. Поселье определено государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия».



- Технико-экономическое обоснование – это оценка и расчет экономической целесообразности реализации проекта, в рамках которого рассмотрят варианты расположения трассы моста. Объем работы предстоит большой. Тем не менее, уже сейчас, можно говорить о том, что лед тронулся, и вероятность строительства второго моста через р. Селенга увеличилась, - отметил Евгений Луковников, заместитель Председателя Правительства Бурятии.



Напомним, что жители Левобережья в «часы пик» стоят в «пробках» и второй мост через реку Селенга мог бы разгрузить движение на этом участке. Однако, для начала необходимо разработать технико-экономическое обоснование строительства моста, провести анализ наилучшего месторасположения подходов моста, сообщает министерство транспорта Бурятии.





