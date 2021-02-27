В Бурятии за сутки прибавилось 105 заболевших COVID-19

54% случаев инфицирования приходится на Улан-Удэ



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 27.02.2021 зарегистрировано 33 633 (+105 за прошедшие сутки) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.



54% (17 785) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 105 новых случаев COVID-19: 78 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2605 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 31313 (+143) человек. Дополнительно снято с наблюдения 38 пациентов.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 710 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 458. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 40 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1097 коек, занято – 710, свободно – 387 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,7%.



Амбулаторное лечение проходят 898 пациентов с COVID-19, наблюдается 54 человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 712 человек (из них один за прошедшие сутки).



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 154 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 116 928 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



