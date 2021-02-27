В Бурятии знаменитый поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» ищет новых добровольцев

Опытные поисковики провели тактические учения для новичков



Опытные добровольцы отряда «ЛизаАлерт» провели практические учения с поиском «пропавшего» с молодыми добровольцами, готовыми в ближайшее время пополнить ряды отряда. Мероприятия проведены в лесу в окрестностях Улан-Удэ. Первым делом поисковики научили новичков пользоваться навигатором, ориентироваться на местности по компасу и грамотно обмениваться информацией через радиоэфир. Полученные знания они сразу применили на практике, сообщает пресс-служба МВД по РБ. .



По словам куратора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Вероники Ерофеевой, полевая подготовка в отряде проходит на постоянной основе, где навыки приобретаются постепенно. И чем чаще добровольцы будут принимать участие в обучающих занятиях, тем быстрее смогут самостоятельно и грамотно действовать на поисках без вести пропавших людей.



Организаторы мероприятия уверены, что такие учения позволяют заранее отработать механизм взаимодействия поисковых групп со штабом поиска, научить вновь пришедших добровольцев пользоваться навигатором, компасом, рацией. Только на практике можно научиться выполнять задачи, согласно методикам отряда и уверенно действовать уже в реальном поиске.



Отряд «ЛизаАлерт» приглашает вступить в свои ряды неравнодушных граждан. Для этого необходимо заполнить анкету в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, а также позвонить на номер горячей линии 8(800)700-54-52.



Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия был основан 10 февраля 2018 года. За это время принято 417 заявок на поиск, найдены живыми 290 человек, 94 их них – дети.



