В Бурятии врачи покидают сельские районы

Сельчане обеспокоены, что их скоро некому будет лечить



Жители Бичурского района обратились к главе района и руководству Бичурской ЦРБ с волнующим их вопросом.



«Адресуем очень проблемный вопрос главному врачу Бато Николаевичу и главе района Василию Владимировичу. Ответьте, пожалуйста, почему уезжают врачи специалисты из нашей ЦРБ? В чем причина? Уехали реаниматолог, анестезиолог, последний день работает лор и хирург. ПОЧЕМУ УЕЗЖАЮТ ВРАЧИ?" – возмущенно написали жители района в местном вайбер-чате «Бичура-инфо. 24/7».



Главный врач Бичурской ЦРБ Бато Цыбенов объяснил текучку кадров следующим образом: «Поверьте, я не меньше вас обеспокоен этим вопросом. Хочу сказать, что все увольняются по собственному желанию. И насильно мы никого не имеем права удерживать. Причины разные: кто-то уехал, чтобы повысить свою квалификацию, поступив в клиническую ординатуру; по семейным обстоятельствам; из-за смены места работы одного из супругов; женщины уходят в декретный отпуск; по завершению программы "Земский врач", согласно которой врачи должны отработать 5 лет. Одной из главных причин является то, что многие врачи не местные, а приезжие и не планируют оставаться жить и работать у нас в районе. Отработав 5 лет, врачи возвращаются домой на родину либо уезжают в Улан-Удэ или другие города России. В случае, если врачи не полностью отработали 5 лет, они возвращают оставшуюся сумму государству».



В то же время главврач подтвердил, что на днях медучреждение лишится еще двух специалистов.



- В данное время действительно врач-хирург и врач-лор уходят в очередной отпуск, и к окончанию отпуска завершается их срок работы по программе "Земский врач". Это семейная пара и у молодой семьи свои планы на будущее. Со своей стороны, мы, конечно, делаем всё, чтобы удержать врачей. Больница на протяжении многих лет оплачивает 50% аренды жилья для врачей, приехавших работать по программе. В данное время ведём работу по привлечению специалистов, ведём переговоры с другими врачами. Проблема с кадрами не только у нас, но и в других районах, везде не хватает врачей, - пояснил Бато Цыбенов.



Отметим, что на прошлой неделе в редакцию «Номер один» обратились жители села Петропавловка Джидинского района. Местные жители также обеспокоены нехваткой врачей, тем более, что за последние два года в районе произошла целая череда странных смертей пациентов. Такую тревожную тенденцию местные жители связывают в первую очередь с дефицитом кадров. Сейчас по данным обращениям Минздрав проводит проверку.



