В Бурятии сегодня вечером отключат электричество на час



Организаторы самой масштабной акции в мире предлагают жителям сделать это добровольно







Жители республики сегодня имеют возможность присоединиться к самой масштабной в истории человечества акции «Час земли». Акция, созданная всемирным фондом дикой природы, в 2021 году состоится 27 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. В этот день на один час выключается свет в знак привлечения внимания к экологическим проблемам нашей планеты.



Акция не преследует цели сэкономить электричество и носит символический характер.



Организатор мероприятия - всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, сокращенно WWF) — это международная организация, чья работа направлена на исследования, касающиеся сохранения и восстановления окружающей природы. WWF в 2004 году обратил внимание на научные исследования об изменении климата планеты и с помощью рекламного агентства решил привлечь как можно больше народу к решению этой проблемы. И к 2005 году была разработана идея, которую реализовали в виде акции с отключением света на один час. Тогда она получила название «Большой щелчок», но в 2006 его изменили на «Час Земли», чтобы снять акцент с простого выключения света и усилить внимание на проблемах всей планеты.



В первой акции, проводимой в Сиднее, участвовало около 2.2 млн жителей и 2100 организаций. Но уже в 2008 году к Часу Земли присоединились 35 стран и больше 400 городов. Тогда была отключена подсветка многих известных зданий и памятников во всем мире (Сиднейский оперный театр, Колизей, мост «Золотые ворота», Уиллис-тауэр и других). В Россию Час Земли пришел в 2009 году. К слову, именно в 2009 году акция стала самой масштабной в истории человечества — более миллиарда жителей планеты приняли в ней участие.



После окончания последних акции путем опросов было установлено, что рост интереса к проблемам изменения климата у жителей планеты резко вырос.



