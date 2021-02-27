В Улан-Удэ истерзанному собаками мальчику присудили выплатить более полумиллиона рублей

Адвокат семьи намерен обжаловать это решение
Напомним, речь идет о происшествии, которое случилось в январе прошлого года в 111 квартале. Семилетний Цырен пошел в магазин, но по пути на него набросилась стая собак. Разъяренные псы повалили ребенка на землю и начали грызть. Окровавленного, истерзанного мальчика с большим трудом удалось вырвать у собачьей стаи соседям.
Ребенка привезли в Детскую клиническую больницу, где оперировали под общим наркозом почти четыре часа. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные раны головы, ног, туловища. Первое время после операции Цырен был очень слаб, не мог говорить и только плакал от боли. Плюс ко всему, мальчишке пришлось пройти курс антирабических процедур (уколы по профилактике бешенства).
25 февраля Советский районный суд вынес решение о выплате администрацией города Улан-Удэ Цырену и его родным компенсации порядка 500 тысяч рублей. Однако адвокат семьи Виталий Хонихоев считает, что сумма ущерба значительно занижена. Так как последствия для здоровья мальчика имеются по сей день. Ребенок плохо спит, его мучают кошмары, он стал хуже учиться и появились проблемы с памятью. Кроме того, он панически боится выходить на улицу один.
Правозащитник намерен обжаловать данное судебное решение.
Напомним, ранее мы писали о том, что администрация города оспаривала на судебных заседаниях не только сумму ущерба, но и сам факт своей вины в данном происшествии, позабыв свои прошлогодние обещания всячески помогать как пострадавшему малышу, так и его семье.
Фото: Pixabay.com
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