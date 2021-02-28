Глава Бурятии рассказал об открытии детсадов в селах

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Новый пост главы Бурятии







«Сегодня был плодотворный день. Открыли ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА, в Гурульбе и Хойтобэе. Красивые, уютные, светлые. Детям будет уютно!» - поделился Алексей Цыденов на своей страничке.







Далее он написал об еще одном событии - «И открыли ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ЗАЛУУ». Дом для творческих людей̆ - художников, скульпторов, поэтов, танцоров и тех, чьё творчество я даже не знаю, как называется)).







Подписчики Алексея Цыденова прокомментировали этот пост похвалой и вопросами о том, когда в их районе будет открыт детский сад:



«Ну, наконец-то хорошие новости, а то в последнее время всё какое-то негативное»

«Круто! Деткам нужно знать, что такое искусство! Они должны уметь выражать свои эмоции через живопись, танцы, актёрское мастерство, пение».



«Когда в Вахместрово откроют?» «Когда в Поселье откроете, Алексей Самбуевич?», «Интересно, а когда будет что-то строиться в стороне Тальцов? Октябрьский район. Посмотрите на восток».



Фото из соцсети А. Цыденова



Новый пост главы Бурятии Алексея Цыденова посвящен открытию значимых объектов для жителей республики.«Сегодня был плодотворный день. Открыли ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА, в Гурульбе и Хойтобэе. Красивые, уютные, светлые. Детям будет уютно!» - поделился Алексей Цыденов на своей страничке.Далее он написал об еще одном событии - «И открыли ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ЗАЛУУ». Дом для творческих людей̆ - художников, скульпторов, поэтов, танцоров и тех, чьё творчество я даже не знаю, как называется)).Подписчики Алексея Цыденова прокомментировали этот пост похвалой и вопросами о том, когда в их районе будет открыт детский сад:«Ну, наконец-то хорошие новости, а то в последнее время всё какое-то негативное»«Круто! Деткам нужно знать, что такое искусство! Они должны уметь выражать свои эмоции через живопись, танцы, актёрское мастерство, пение».«Когда в Вахместрово откроют?» «Когда в Поселье откроете, Алексей Самбуевич?», «Интересно, а когда будет что-то строиться в стороне Тальцов? Октябрьский район. Посмотрите на восток».Фото из соцсети А. Цыденова