28.02.2021
Глава Бурятии рассказал об открытии детсадов в селах

Глава Бурятии рассказал об открытии детсадов в селах

Новостями он поделился на свой странице в Инстаграм

Новый пост главы Бурятии Алексея Цыденова посвящен открытию значимых объектов для жителей республики.



«Сегодня был плодотворный день. Открыли ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА, в Гурульбе и Хойтобэе. Красивые, уютные, светлые. Детям будет уютно!» - поделился Алексей Цыденов на своей страничке.



Далее он написал об еще одном событии - «И открыли ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ЗАЛУУ». Дом для творческих людей̆ - художников, скульпторов, поэтов, танцоров и тех, чьё творчество я даже не знаю, как называется)).



Подписчики Алексея Цыденова прокомментировали этот пост похвалой и вопросами о том, когда в их районе будет открыт детский сад:

«Ну, наконец-то хорошие новости, а то в последнее время всё какое-то негативное»
«Круто! Деткам нужно знать, что такое искусство! Они должны уметь выражать свои эмоции через живопись, танцы, актёрское мастерство, пение».

«Когда в Вахместрово откроют?» «Когда в Поселье откроете, Алексей Самбуевич?», «Интересно, а когда будет что-то строиться в стороне Тальцов? Октябрьский район. Посмотрите на восток».

Фото из соцсети А. Цыденова

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