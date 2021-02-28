Глава Бурятии рассказал об открытии детсадов в селах

Новостями он поделился на свой странице в Инстаграм
Новый пост главы Бурятии Алексея Цыденова посвящен открытию значимых объектов для жителей республики.
«Сегодня был плодотворный день. Открыли ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА, в Гурульбе и Хойтобэе. Красивые, уютные, светлые. Детям будет уютно!» - поделился Алексей Цыденов на своей страничке.
Далее он написал об еще одном событии - «И открыли ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ЗАЛУУ». Дом для творческих людей̆ - художников, скульпторов, поэтов, танцоров и тех, чьё творчество я даже не знаю, как называется)).
Подписчики Алексея Цыденова прокомментировали этот пост похвалой и вопросами о том, когда в их районе будет открыт детский сад:
«Ну, наконец-то хорошие новости, а то в последнее время всё какое-то негативное»
«Круто! Деткам нужно знать, что такое искусство! Они должны уметь выражать свои эмоции через живопись, танцы, актёрское мастерство, пение».
«Когда в Вахместрово откроют?» «Когда в Поселье откроете, Алексей Самбуевич?», «Интересно, а когда будет что-то строиться в стороне Тальцов? Октябрьский район. Посмотрите на восток».
Фото из соцсети А. Цыденова
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