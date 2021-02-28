28.02.2021
В Бурятии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 102 человек

В Бурятии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 102 человек

Один пациент с COVID-2019 скончался

По данным управления Роспотребнадзора по РБ, на утро 28 февраля в республике зарегистрировано 33 735 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.

Суточный прирост составил 102 больных. 54% (17 843) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из новых случаев 77 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 2846 человек.

В стационарах получают лечение 741 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 481. В отделениях реанимации находится 88 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 44 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1097 коек, занято – 741, свободно – 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,5%. Амбулаторное лечение проходят 847 пациента с COVID-19, наблюдается 125 человек.

Всего от COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией умерло 713 человек, один из них скончался за последние сутки. Всего выздоровели от COVID-19 – 31 434 человек, в том числе за последние сутки – 121.

Фото pixabay.com/ru/ 
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