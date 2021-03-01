В Бурятии несколько сел живут без аптеки

Медики наотрез отказываются открывать аптечный пункт в амбулатории





В Бурятии продолжается длительная судебная тяжба между прокуратурой и Заиграевской центральной районной больницей. Причина – нежелание медиков открывать аптеку в сельском поселении «Горхонское».

Как рассказали в надзорном ведомстве, медико-санитарную помощь на территории сельского поселения оказывает структурное подразделение центральной районной больницы – Горхонская врачебная амбулатория. При этом в четырех населенных пунктах поселения отсутствуют аптеки. Ближайшее аптечное учреждение находится на расстоянии 20 км.По закону, если на территории сельских населенных пунктов нет аптек, то продавать лекарства там должны медицинские организации или их подразделения.В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к Заиграевской ЦРБ об организации в Горхонской амбулатории розничной торговли лекарствами. Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил.Однако больница не согласилась с этим решением и обжаловала его. Верховный суд Бурятии жалобу медиков удовлетворил, отказав в удовлетворении требований прокурора. Тогда с жалобой на решение суда обратилась уже прокуратура Бурятии.«Судебной коллегией по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции доводы прокурора признаны обоснованными, апелляционное определение Верховного суда республики отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»