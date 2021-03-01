В Бурятии неисправный унитаз стал причиной судебной тяжбы

Жильцы затопленной квартиры потребовали компенсировать им ущерб







Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Мухоршибирского района материальный ущерб, причиненный его соседке в результате затопления квартиры.

Как сообщили в УФССП Бурятии, соседи этажом выше затопили квартиру женщины из-за неисправной работы унитаза. В результате были повреждены стены, пол, потолок и электропроводка в квартире. Нежелание соседей компенсировать ущерб стало основанием для обращения пострадавшей стороны в суд.Рассмотрев материалы дела, суд принял решение о взыскании с виновника потопа 70 тысяч рублей - ущерб имуществу, расходы на представителя в суде и на проведение экспертизы.В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого материальный ущерб взыскивался за счет заработной платы мужчины. На сегодняшний день вся сумма ущерба перечислена пострадавшей женщине. Кроме того, за несвоевременное исполнение судебного решения с должника взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.Фото: pixabay.com