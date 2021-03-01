В Улан-Удэ ищут владельца потерянной награды

Медаль нашли на территории Дворца детского и юношеского творчества





25 февраля в МВД Бурятии обратился житель Улан-Удэ. Мужчина сообщил, что 23 февраля на территории Дворца детского и юношеского творчества нашел фрагмент медали «За отличие в охране общественного порядка» №18690.

В МВД выяснили, что данная медаль не выдавалась сотрудникам органов внутренних в республике. Полицейские направили запросы в иные ведомства для установления владельца награды.

«Если вы являетесь обладателем медали «За отличие в охране общественного порядка» или знаете иных владельцев награды, просим проверить ее состояние. Обладателя медали №18690 просим обратиться в Управление по работе с личным составом МВД по телефонам: 29-22-37 или 29-24-42», - обратились в полиции к жителям республики.Фото: МВД Бурятии