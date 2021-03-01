Число заразившихся коронавирусом жителей Бурятии приближается к 34 тысячам

За сутки умерли еще два человека



По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 1 марта в республике зарегистрировано 33 839 (+104) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Круг контактных лиц составляет 3060 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 31494 (+60) человек. В стационарах получают лечение 768 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 479. В отделениях реанимации находится 85 пациентов, на ИВЛ 42 пациента. Амбулаторное лечение проходят 862 пациента.



За сутки от коронавируса умерли еще два жителя республики, общее число смертей достигло 715.



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