В Бурятии туристов предупредили об опасности попасть под лавину

Региональный противолавинный центр находится в постоянной готовности





В Бурятии на сегодня есть три лавиноопасных участка: два в Муйском районе и один в Северобайкальском. В Северобайкальском районе участок находится вблизи от железной дороги и линии электропередач. В Муйском - над железнодорожной колеей и частью технологической дороги около населенного пункта Ирокинда.

«Угрозы схода лавин не зарегистрировано, - успокаивают специалисты. – Но в постоянной готовности находится региональный противолавинный центр. На круглосуточном дежурстве специалисты и вся необходимая техника».Спасатели обращают внимание любителей зимних видов спорта, а также туристов на то, что такие популярные места как гора Мунку-Сардык, горы Аршана и верховья реки Мамай не имеют специализированных служб по противодействию лавинам.Поэтому в указанных местах туристы, горнолыжники, альпинисты, должны перед выходом регистрироваться в Центре управления кризисными ситуациями. Это делается для того, чтобы спасатели знали о количестве людей, которые пошли по конкретному маршруту, время их выхода на маршрут и возвращения назад.Фото: pixabay.com