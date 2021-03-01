Власти Бурятии забыли об индексации выплат ветеранам и инвалидам

О необходимости выполнять социальные обязательства чиновникам напомнила прокуратура





По поручению заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина в трех дальневосточных регионах, включая Бурятию, установлена индексация ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — это материальная помощь государства, предусмотренная для отдельных категорий граждан с целью их социальной поддержки и компенсации в случае отказа от набора социальных услуг. Основными её получателями являются: ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и члены их семей, Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Славы, и члены их семей, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, несовершеннолетние узники фашизма, а также иные категории.«Управлением Генпрокуратуры России по Дальневосточному округу установлено, что во всех регионах округа выплаты ежегодно увеличиваются на уровень инфляции законами о региональных бюджетах на очередной финансовый год. Однако в 2020 году индексация не проведена в Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. По поручению заместителя Генерального прокурора РФ прокурорами указанных субъектов РФ внесены меры реагирования, а также законопроекты, предусматривающие индексацию ЕДВ. В целях поддержки получателей ежемесячной дополнительной выплаты региональными органами власти приняты соответствующие нормативные документы. Так, в Еврейской автономной области предусмотрено повышение ЕДВ на 50% и последующая ежегодная индексация. В Бурятии предусмотрена ежегодная индексация ЕДВ в размере 3,4%, Хабаровском крае – 4%», - сообщили в прокуратуре.Как отметили в надзорном ведомстве, восстановление прав социально незащищенных категорий граждан в регионах Дальнего Востока и предоставление им мер государственной поддержки находится на особом контроле заместителя генпрокурора.Фото: «Номер один»