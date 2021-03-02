Власти района в Бурятии позабыли о дамбе

Муниципалитет не принимал мер для обеспечения ее безопасности





Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций в работе администрации Окинского района.

«На территории села Орлик имеется гидротехническое сооружение – дамба, которая защищает населенный пункт от паводковых вод реки Ока. Проверка показала, что собственник дамбы – муниципалитет - не принимает надлежащие меры к обеспечению ее безопасности. Вопреки закону администрацией не составлена и не представлена в Ростехнадзор декларация безопасности защитной дамбы. Не заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии. Сведения о дамбе не внесены в Российской регистр гидротехнических сооружений», - рассказали в надзорном ведомстве.Для устранения выявленных нарушений прокурор направил иск в суд. Тункинский райсуд требования надзорного ведомства удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»