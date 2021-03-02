В Бурятии браконьеру пришлось заплатить за убитую косулю

Ущерб оценили в 100 тысяч рублей





В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Шибертуй ущерб в размере 100 тысяч рублей, причиненный животному миру в результате незаконной охоты.

Как сообщили в УФССП РБ, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, злоумышленник убил косулю. По иску Бурприроднадзора суд постановил взыскать с браконьера сумму причиненного ущерба.В службе судебных приставов в отношении мужчины возбудили исполнительное производство, в рамках которого задолженность взыскали за счет зарплаты должника.На сегодняшний день вся сумма в размере 100 тысяч рублей перечислена в доход государства. За несвоевременное исполнение судебного решения мужчине также предстоит выплатить исполнительский сбор в размере свыше 3 тысяч рублей.Фото: pixabay.com