Жителя Бурятии наградили за помощь в поимке юного террориста

Молодого человека обвиняют в подготовке массового убийства в техникуме
Жителя Прибайкальского района Бурятии Владимира Лунёва наградили медалью Следственного комитета России «За содействие».
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 1 августа 2019 года сельчанин, проезжая по улице села Ярцы, обратил внимание на незнакомый автомобиль возле ветхого дома и, проехав немного дальше, услышал взрыв. Обернувшись назад, мужчина увидел, что дом разрушен. А стоявший в нескольких метрах от него автомобиль скрылся. Не раздумывая, Лунев на своей машине начал преследование исчезающего автомобиля до берега озера Котокель, где приблизившись к машине, установил ее марку и государственный номер. О случившемся мужчина незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что собственником автомобиля оказался 18-летний житель Улан-Удэ. Сначала его обвинили в изготовлении и хранением взрывных устройств, а позже – подготовке массового убийства в техникуме.
По версии следствия, с ноября 2018 года молодой человек стал активно интересоваться массовыми убийствами людей в учебных заведениях страны. После систематических просмотров в Интернете публикаций и видеозаписей о подобного рода происшествиях, обвиняемый решил совершить схожее преступление в одном из техникумов Улан-Удэ.
«В течение 2019 года, готовясь к преступлению, молодой человек искал в Сети и изучал сведения о порядке создания самодельных взрывных устройств, после чего приобрел необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы. Во время одного из них обвиняемый уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности. Подыскивая соучастников, обвиняемый предложил троим своим знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не остановило молодого человека. Продолжая подготовку к массовому убийству, парень даже предпринял попытку поступить в техникум и под видом абитуриента несколько раз посещал его, чтобы получить беспрепятственный доступ к помещениям техникума. Кроме того, обвиняемый приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств. Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, потому как был изобличен и задержан сотрудниками МВД Бурятии во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по РБ», сообщали ранее подробности дела следователи.
Летом прошлого года уголовное дело в отношении молодого человека передали в суд. Ему предъявили обвинение в совершении 18 преступлений по статье «изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», 18 преступлений по статье «незаконное хранение и ношение взрывных устройств», а также в «умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем взрыва», и «приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений».
«В результате действий мужчины, проявившего активную гражданскую позицию, направленную на изобличение преступника, правоохранительным органам удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления, а также обеспечить изъятие из незаконного оборота значительного количества взрывчатых веществ и взрывных устройств, находившихся в распоряжении лица», отметили в Следственном комитете.
Фото: СКР по РБ
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