Жители Улан-Удэ три года выливают нечистоты прямо на улицу

На вопиющую проблему обратила внимание депутат Хурала





Депутат Хурала Бурятии Оксана Бухольцева на своей странице в фейсбуке обратила внимание властей на вопиющую ситуацию, сложившуюся с жителями трех домов по улице Астраханская в Улан-Удэ.

«В течение трёх лет жители многоквартирных деревянных домов 14, 16 и 18 по улице Астраханская в Улан-Удэ живут без выгребной ямы и уличного туалета, который сгорел. Сами жители называют свои дома бараками. Я и не спорю. Но хоть дом, хоть барак, а ЖБО почему-то у жителей есть, как и у всех столичных жителей. И хорошо, что хоть мусорные баки «ЭкоАльянса» в наличии, которые являются не только емкостями для ТБО, а ещё и ярким указателем, куда лить помои из квартир этих домов. За долгую дальневосточно-сибирскую зиму образовывается гора замёрзших нечистот, которая захватывает дорогу и тротуар. Сегодня всё замёрзшее и почти нет запахов, но даже пройти мимо этого места уже подвиг. А ведь весна на носу, и всё совсем скоро начнёт цвести и пахнуть. А люди живут: растят детей-внуков, ходят на работу, покупают дрова и топят печки, платят за свет, воду, мусор... И каждый день ходят по нечистотной дороге и куда-то в туалет», - рассказала Оксана Бухольцева.





«Плитка и асфальт в центре города почти каждый год меняются, и в кабинетах администрации ремонты от дизайнеров, везде рециркуляторы, дезинфекторы, урны и туалеты... Конечно, за здоровьем специалистов надо следить, тем более Роспотребнадзор бдит, если что - штраф. Боремся за здоровье. А тут в деревянных бараках народу всего ничего. Да, народ простой. И что, для них это комфортная среда? Нет. И никому не хочется быть нарушителем и выливать помои в неположенное место, только вот положенного нет. Администрация города, прокуратура, природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор - это нормально?», - задается вопросом парламентарий.





Депутат возмущена тем, что в Улан-Удэ есть деньги «на цветочки, горшочки и флажочки», а на решение проблемы жителей трех домов денег нет.В комментариях под постом депутат Хурала Батор Цыбиков, на чьем округе находится улица Астраханская, уже сообщил, что принял проблему в работу. «Переговорил с администрацией нашего района, попросил посчитать необходимую сумму. Будем решать», сообщил он.Фото: с личной страницы Оксаны Бухольцевой