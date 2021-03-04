В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 34 133

В стационарах получают лечение 752 пациента с новой коронавирусной инфекцией



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 34 133. Это на 96 случаев больше, чем было в среду, 54% (18 076) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 721 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 96 новых случаев коронавируса: 73 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 321 человек.



В стационарах получают лечение 752 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 469. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 44 пациента (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



Амбулаторное лечение проходят 756 пациентов с COVID-19, наблюдается 90 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 31 904 (+147) человек



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 060 коек, занято – 752, свободно – 308 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 163 человек, с нарастающим итогом – 852 923 человек.



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