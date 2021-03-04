В Улан-Удэ квартирой сироты шесть лет пользовался неизвестно кто



Детский омбудсмен инициировала внеплановую проверку органов опеки



Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила на своей странице в Фейсбуке, что к ней обратился опекун по вопросу установления прав ее подопечного на квартиру.



- Опекун с 13-летним подростком с 2014 года проживают в Бичурском районе республики. От дальних родственников ребенка опекуну стало известно, что несовершеннолетний включен в договор социального найма квартиры в Улан-Удэ. Однако, в органе опеки и попечительства Бичурского района эта информация отсутствовала, - рассказала Ганькина.



В рамках рассмотрения заявления выяснилось, что за ребенком действительно закреплено жилье. Однако орган опеки и попечительства Бичурского района не принимал мер по обеспечению сохранности квартиры, на протяжении шести лет не обеспечивал проведение обследования жилья и оценку эффективности его использования с выгодой для ребенка.



- Для принятия мер по восстановлению жилищных прав ребенка я инициировала проведение Министерством социальной защиты населения РБ внеплановой проверки деятельности районного органа опеки и попечительства, - сообщила детский омбудсмен.



Министерством в адрес главы Бичурского района вынесено предписание об устранении нарушений закона. В настоящее время начата работа по переоформлению договора социального найма, исключению из договора не проживающих в квартире лиц.

