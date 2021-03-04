Монголия планирует открыть границы с 1 мая

Условия – эффективная вакцинация населения и соблюдение санитарно-противоэпидемического режима
Правительство Монголии планирует открыть границы страны с 1 мая. Об этом заявил вице-премьер, глава Государственной чрезвычайной комиссии Сайнбуянгийн Амарсайхан, сообщает МОНЦАМЭ.
С.Амарсайхан отметил, что премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на встрече с представителями туристической отрасли выразил позицию о принятии всевозможных мер для начала отраслевой деятельности в обычном режиме. При этом он также упомянул: «Правительство активно ведет работу в направлении открытия границы с 1 мая в случае эффективного проведения масштабной вакцинации населения и соблюдения надлежащего санитарно-противоэпидемического режима госорганов и частного сектора».
В связи с этим рабочая группа ГЧК по обеспечению готовности контрольно-пропускных пунктов (КПП) проработала в сомонах Алтанбулаг и Замын-Ууд, а также - в западных и восточных приграничных районах меры для улучшения санитарно-гигиенической обстановки на КПП.
Перед этим С.Амарсайхан на встрече с рабочей группой по контролю за выполнением требований санитарных правил и оценке безопасности труда и риска на контрольно-пропускных пунктах поручил ответственным лицам провести оценку безопасности труда и возникновения потенциальных рисков на всех КПП.
Всего в стране с начала пандемии в Монголии официально подтверждено и зарегистрировано 3 032 случая коронавирусной инфекции. За весь период наблюдений 78 процентов или 2360 человек уже выздоровели от коронавируса.
В настоящее время в Монголии продолжает лечение 657 человек. Из них два пациента находится в очень тяжелом состоянии, у семи - физическое состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.
Фото: montsame.mn
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