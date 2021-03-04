В Улан-Удэ продолжают нарушать масочный режим в общественном транспорте

«Коронавирус не исчез, расслабляться рано», предупреждают власти





В связи с эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в столице Бурятии продолжается работа мобильных групп. Проверки проводятся ежедневно во всех объектах торговли, клиентских офисах и общественном транспорте, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 3 марта мобильная группа проверила 26 транспортных средств и 220 пассажиров. Составлено 2 протокола на водителей маршрутов №77 и 59, нарушивших меры профилактики коронавирусной инфекции в общественном транспорте.- По выявленным фактам нарушений информация направляется в профильный Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству для принятия мер реагирования, - отметили в Управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ.Нарушения также зафиксированы в ООО «Бизнес-Юрист», «Отличные наличные» и магазин «Свежов» - здесь посетители и продавцы нарушили масочный режим, на них составлены протоколы.- Мы призываем всех жителей Улан-Удэ бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Коронавирус не исчез, расслабляться рано, поэтому призываем соблюдать все меры профилактики, - отмечают в управлении.Всего по результатам рейдовых мероприятий с 10 апреля 2020 года в Улан-Удэ составлено 1288 административных протоколов, из них: 1169 - на физических лиц и 120 - на юридических лиц (ИП).Фото: мэрия Улан-Удэ