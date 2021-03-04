В Улан-Удэ задержаны похитители велосипедов

В разгар зимы им захотелось покататься на скоростных байках



В Улан-Удэ 19 февраля в дежурную часть полиции поступило заявление о краже от 39-летней жительницы улицы Смолина. Женщина рассказала правоохранителям, что обнаружила хищение двух скоростных велосипедов из кладовой подъезда. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Ориентировка на похищенное имущество была незамедлительно передана наружным нарядам. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили брошенные велосипеды на проспекте Строителей. Похищенное возвращено владелице.



По изъятым записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что преступление совершили двое подростков. Спустя несколько дней в полицию Советского района за попытку кражи продуктов из магазина был доставлен 16-летний первокурсник одного из техникумов. При беседе с подростком инспектор ПДН опознала в нем подозреваемого в краже велосипедов.



Оказалось, что он со своим другом зашли в подъезд многоквартирного дома, где проживала его знакомая. Злоумышленник, сказав товарищу, что ему нужно забрать принадлежащие родственнице велосипеды из кладовой, взломал замок и выкатил их на улицу. Несовершеннолетние поехали кататься. Позже подросток рассказал товарищу о том, что велосипеды украдены. Невольный участник преступления уговорил друга оставить похищенное.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. С подростками и их родителями сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа. Отметим, что несовершеннолетний ранее не привлекался к уголовной ответственности, на учете в ПДН не состоит.



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